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Medya

'Erdoğan kazanırsa aday olmayacağım' diyen Tanju Özcan sözünü unuttu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde yaptığı açıklamada, 'Hayatımda hiç kıvırmadım. Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım' diyen Tanju Özcan CHP tarafından Bolu'ya aday gösterildi.

15 Aralık 2023 Cuma 08:04 - Güncelleme:
'Erdoğan kazanırsa aday olmayacağım' diyen Tanju Özcan sözünü unuttu
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketine verdiği destekle bilinen ve Bolu'dan Ankara'ya kadar yürüyüş gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, partisinden ihraç edilmişti. Değişimcilerin adayı Özgür Özel'in kurultayda kazanması sonrasında partiye geri dönen Tanju Özcan, yeniden Bolu Belediye Başkan adayı gösterildi.

'ERDOĞAN KAZANIRSA ADAY OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ CHP'DEN ADAY OLDU

Özcan, 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler öncesinde katıldığı Haber Global TV canlı yayınında, "Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa Bolu Belediye Başkan adayı olmayacağım" açıklamasında bulunmuştu.

Özcan, "Hayatımda hiç kıvırmadım. 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığına aday olmayacağım." demişti.

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