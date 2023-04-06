İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına isabet eden iki kurşunun bekçi-hırsız kovalamacası sonucu meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Yaşananlardan iktidarı sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise algı çalışmalarını Meclis'e taşımış ve kürsüden etrafa kurşunları saçmıştı. Mermileri sağa sola saçan Akşener'in ucuz şovu muhalif medyada da eleştiri konusu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu gerekçesiyle Yedili Masa'yı dağıtmış, "Masa noter ve kumar masasına dönüştü" demişti. Akşener, yaşananlardan 3 gün sonra 6 Mart tarihinde 'şartlı' olarak masaya geri dönmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası ilk destek terör örgütü PKK elebaşları ve PKK'nın siyasi kolu HDP'den gelmişti. HDP'nin masanın altından üstüne çıkması ve ittifakı itiraf ederek Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması İYİ Parti'de büyük rahatsızlıklara neden olmuştu. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Masaya terörün gölgesi düştü" diyerek partisinden istifa etmişti. İYİ Parti'deki istifa dalgası bununla da kalmamış ve birçok isim görevlerini bırakmıştı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, ÖZÜR DİLEMEK YERİNE ALGILARA DEVAM ETTİ

Yaşananların gölgesinde İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığına, hırsız kovalamacası sırasında bir inşaat bekçisin ruhsatlı silahından çıkan iki adet kurşun isabet etti. Akşener, yaşananlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarken, gerçek ortaya çıkmasına rağmen özür de dilemedi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN MERMİ FIRLATTI

Kurşun meselesinden siyaset devşirmeyi sürdüren Akşener, bugün TBMM'de gerçekleştirdiği grup konuşmasında, yanında getirdiği mermilerle şova girişmişti. Mermileri sağa sola saçan Akşener'in ucuz şovu muhalif medyada da eleştiri konusu oldu.

AKŞENER'İN OYU YÜZDE 8'LERE DÜŞTÜ

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, Akşener'in 'eski ülkücü geleneğe göz kırptığını' söyleyerek tabanını toparlamaya çalıştığını ifade etti.

Mengü, İYİ Parti'nin anketlerde hızla oy kaybettiğini vurguladığı konuşmasında, "İYİ Parti son anketlerde yüzde 8'lerde gözüküyor. Bir oy düşüşü var." dedi.