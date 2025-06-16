Erkan Sever, Akşam TV'ye çarpıcı itiraflarda bulundu

Sormam Lazım'da Merve Yılmaz Oruç'un sorularını yanıtlayan Sever, dünyanın ilk tank dizisi olan Siyah Bere'de yer aldığı için gurur duyduğunu dile getirerek çekimlerden önce bir haftalık bir eğitimden geçtiklerini anlattı: "Her Türk erkeği asker rolü oynamak ister hayatı boyunca. Benimde ilk asker rolüm buraya denk geldi. Mehmet karakterine hayat veriyorum. Mehmet; ordusuna, ülkesine bağlı bir asker ve aynı zamanda iyi bir aile babası. Bir gün ailesi ile askerlik arasında bir seçim yapması gerekiyor. Bunun üzerine Mehmet ve diğer karakterlerin hikayesini görüyoruz. Çekimlerimiz Gaziantep'te oldu ama gün içinde farklı yerler gittik. Buradan Antep halkına çok teşekkür ederim. Yine Milli Savunma Bakanlığı'na, TSK'ya çok teşekkür ederiz. Askerlerimiz bize çok yardımcı oldu. Askerliğimizi yaptık ama üzerinden epey zaman geçti, kuralları unutmuşuz. Çekimlerden bir hafta önce sete gidip eğitim aldık. Tanka çıkmak bile bir ders."

O SAHNEDE GERÇEKTEN AĞLADIK

Dizide en çok etkilendiği sahneyi de söyleyen Sever şöyle devam etti: "İlk bölümde oğlum Çınar ile çektiğim sahne beni çok etkiledi. Çınar'da çok güzel oynadı. Bende gerçekten oğlumla vedalaşır gibi vedalaştım. Duygusal bir sahneydi ve gerçekten ağladık."

TV EGOMUZU TATMİN EDİYOR

27 yıl Şehir Tiyatroları'nda görev alan Sever, tiyatro ile TV oyunculuğu konusunda da kıyaslama yaptı. "Tiyatroda daha özgürüz. Provada yapmadığımız bir şeyi oyunda yapıyorsun, seyirciden de tepki alıyorsa onu oyuna ekleyebiliyorsun. Ama TV öyle değil..." diyen Sever, "TV'nin verdiği keyif başka tabii. Buradan milyonlara ulaşıyorsun. Televizyon insanların hayatında büyük yer kaplıyor. Daha çok insan sizi görüyor. Buda egonuzu tatmin ediyor. Her ne kadar kontrol altında tutmaya çalışsak da hepimizin beğenilme arzusu var. TV, sinema bu duyguyu daha çok okşuyor." şeklinde konuşuyor.

KAMERA OYUNCULUĞUNU 40 YAŞINDA ÇÖZDÜM

Samimi açıklamalarda da bulunan Sever, kendini beğenmediği diziler olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "2014 yılında çekilen Güzel Köylü dizisindeki muhtar karakteri, TV işlerimde dönüm noktam. Açıkçası o işle TV oyunculunun ne olduğunu, aslında ne yapılması gerektiğini, tiyatrodan farkını burada keşfettim. Ondan önce çektiğim hemen hemen bütün dizilerde kendimi beğenmediğimi açıkça söyleyebilirim. Kamera oyunculuğunu 40 yaşında çözmüşüm."

Gazeteci Merve Yılmaz Oruç'un sunduğu Sormam Lazım, her Pazar 20.00'da AKŞAM TV YouTube kanalında sanatseverleri ekran başına davet ediyor.

Bölümün tamamını izlemek için;

https://youtu.be/VQvhCAwXScE