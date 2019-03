Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanı yayında mı? 32. son bölüm Sanem ve Can barışacak mı? -Star Tv izle

Erkenci Kuş 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’ta heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin son bölümünde Can ve Sanem ayrıldılar. Ceycey, buduruma sinirlenerek Ayhan'la konuşur ve bir şekilde onları bir araya getirmek için buzhane planı yaparlar. İkilinin buzhanede esir kalmasıyla işler karışır. Can ve Sanem arasındaki kıskançlığın sonu nereye varacak? İkili barışacak mı? İşte merak edilen 32. Son bölüm v Erkenci Kuş’un 33. Yeni bölüm fragmanı…

Milyonları ekran başına kilitleyen Erkenci Kuş’un yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’un son bölümünde herkes Can ve Sanem’in birleşmesi için plan yapıyor ve onları buzhaneye kapatıyor. Bu durum karşısında Can ve Sanem çok şaşırıyor. Polen ve Yiğit’in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem bu duruma çok şaşırıyor. Yiğit aynı binaya taşınırken, Can Yiğit’ten iyice nefret etmeye başlar. Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’un 33. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ERKENCİ KUŞ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’un 33. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can ve Sanem’in birleşmesi için tüm ajans harekete geçiyor. Buldukları plan ise Sanem ile Can’ı buzhaneye kapamak. Buzhanede kilitli kalan Can ile Sanem birbirlerini görünce çok şaşırıyorlar.Polen ve Yiğit’in kardeş olduğunu öğrenen Can ve Sanem çok şaşkındır. Yiğit’in aynı binaya taşınması ve Polen’in de kardeşi olmasından dolayı daha sık bir araya geleceklerdir. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle Yiğit biran önce yayınevini faaliyete geçirir. Bu durum Can’ı iyice delirtir. Bu arada Yiğit’in de teşvikiyle Polen bir yemek kitabı çıkarmaya karar verir ve bununla ilgili çalışmaya başlar. Hüma da ona destek olmak için Polen’in yaptığı yemekleri sunmak üzere evinde bir organizasyon düzenler.

ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU

Erkenci Kuş, Sanem (Demet Özdemir) ve Can (Can Yaman)’ın reklam ajansında tesadüf eseri karşılaşması ile başlayan büyük aşkı ekrana getirecek. Erkenci Kuş yakında Star’da izleyiciyle buluşacak.

Erkenci Kuş’un konusu: Sanem’in, babası Nihat’ın bir bakkal dükkânı vardır. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvurusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.

Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre… Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.

Kerem Çakıroğlu’nun yönetmenliğini yaptığı projenin çekimleri başladı. Yaz dizisi olarak ekrana gelecek olan dizisinin hikâyesi, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin senaryosunu yazan Meriç Acemi’nin kaleminden çıktı.

ERKENCİ KUŞ OYUNCULARI

Merakla beklenen Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosunda başrollerin yanı sıra Özlem Tokaslan, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Mehmet Cihan Ercan, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Zeynep Kızıltan, Sibel Şişman da bulunuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı dizinin senaristi ise Ayşe Kutlu.

ERKENCİ KUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizilerin çoğunluğu gibi Erkenci Kuş dizisi de İstanbul'da çekiliyor. Dizi Tuzla tarafında çekiliyor.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Can, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde Bedir karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği Sevda ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan ‘İnadına Aşk'ta Yalın Aras rolü ile hayran kitlesini genişletti.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’n de dünyaya gelmiştir. Bir ablası ve bir abisi olmak üzere toplam da üç kardeştirler. Demet Özdemir 8 yaşındayken annesi ve babası ayrıldı. Böylece annesiyle beraber İstanbul’a kalıcı olarak yerleşti. Lise eğitimini Akşam lisesinde tamamladıktan sonra Şahika Tekand’dan dans tiyatro kursu aldı. Demet Özdemir’in boyu 1.70 cm’dir.

İş hayatına ilk olarak ses sanatçısı Bengü’nün dansçı kızlarından biri olarak başladı. Esnek hareketleri ile dikkatleri üzerine çekti ve kısa sürede Efes kızlarından biri olmayı başardı. 2009’da şarkıcı Mustafa Sandal’ın ”Ateş Et” klibinde dansçı kız olarak yer aldı.

Demet Özdemir 2012 yılında oynadığı Pegasus reklam filmi ile ekranların tanınan yüzü olma şansını elde etti. Dizi kariyerine 2013 yılında ”Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizide Aylin karakterini oynayarak başladı. Ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol oynadığı ”Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya karakterini canlandırdı. Ünlü şarkıcı son olarak 2015 yılında gösterime giren ”Tut Sözünü” filminde rol aldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2013 yılında Sana Bir Sır Vereceğim

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura

2014 yılında Kaçak Gelinler

2015 yılında Tut Sözünü

2015 yılında Çilek Kokusu

ÖZLEM TOKASLAN KİMDİR?

1973’te İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir ‘de tamamladı. 1997 yılında ”Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Oyunculuğu Anasanat Dalı”ndan mezun oldu.”İnek”, ”Macbeth” ve ”Cengiz Han’ın Bisiklet”okulda rol aldığı oyunlardır. 1997-1998 tiyatro sezonunda, yeni kurulan Van Devlet Tiyatrosu’nda ”sözleşmeli sanatçı” olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra ”stajyer sanatçı”,ondan bir yıl sonra da ”kadrolu sanatçı” olarak profesyonel tiyatro hayatına ilk adımını attı.

1998-1999 sezonunda oyuncu Süleyman Atanısev ile birlikte tiyatroya gönül vermiş Van’lı gençlerden oluşan ”Van Bölge Tiyatrosu” adında bir özel tiyatronun kuruluş, eğitim ve repertuar çalışmalarını yürüttü. 1999-2000 sezonunda ilk yönettiği çocuk oyunu olan ”Masallarla Yeniden”in afiş tasarımını ilköğretim okulları düzeyindeki çocuklarla birlikte gerçekleştirmek için bir resim ve oyun afişi yarışması organize etti. Birincilik ödülü alan çalışma ”Masallarla Yeniden” adlı oyunun afiş tasarımında değerlendirilirken, yarışmaya katıla tüm eserler oyun oynandığı müddetçe Van Devlet Tiyatrosu fuayesinde sergilendi.

Aynı sezon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Eğitim Birimi’nin Van sorumlusu olarak görevlendirildi. Hemen ardından sahne amiri Murat Tangal’ın kaleme aldığı projeyi hayata geçirerek, Van’da ilk kez ”HER OKUL BİR TİYATRO” sloganıyla ” 1. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği”nin organizasyonunu gerçekleştirdi. Doğu Anadolu’daki çocuk ve Gençlik Tiyatrosu hareketinin başlamasına neden olan bu şenliğin gelenekselleşmesi için gereken alt yapıyı oluşturmak amacıyla; öğretmenlerin drama eğitimi almasını, her okulun bir tiyatro arşivi oluşturmasını sağlayacak kapsamlı ve sistematik çalışmaların programlama ve yürütmesini organize etti.

Yine aynı sezon Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bir üniversite tiyatro topluluğu kurulması için girişimlerde bulundu. Kuruluş ve eğitim çalışmalarını yürüttü. 2000-2001 sezonunda Van Devlet Tiyatrosu repertuar kurulunun başkanlığını yaptı. 2001-2002 sezonunda Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce çocuklara ve gençlere yönelik açtığı ”Tiyatro Kulübü”nün kuruluş çalışmalarında görevlendirildi. Tiyatro Kulübü bünyesinde açılan kursların eğitim koordinatörlüğünü ve danışmanlığını yaptı.

Kuruluşunda çalıştığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nun danışmanlığını ve eğitmenliğini yaptı. 2003-2004sezonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak ”Tiyatro ve Canlandırma” adlı derslere girdi. Van’da büyük çabalarla gelenekselleşen ”Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği”nin danışmanlığını yaptı.

2004-2005 sezonunda Van’da son olarak çocuklara veda ettiği ”Güle Güle Arkadaşım”adlı çocuk oyununu yönetti. 2005-2006 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu’na tayin oldu. Aynı sezon yazarı tarafından kendisine ithaf edilmiş olan ”Sevgili Hayat” adlı oyunla Ankara seyircisine “merhaba” dedi.

2011-2012 tiyatro sezonunda gerçekleşen van depreminin ardından 11. akdamar çocuk ve gençlik tiyatroları şenliğini’nin proje tasarım ve genel koordinatörlüğünü yaptı. Deprem sonrası gerçekleşen bu şenliğin tüm üretim süreçlerini konu alan “bir yokmuş bir varmış” adlı belgeselin proje tasarım ve yapımcılığını gerçekleştirdi.

BERAT YENİLMEZ KİMDİR?

Berat Yenilmez, 5 Ekim 1970 tarihinde Sakarya'da do3ğmuştur. Avustralya'da Charles Sturt Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Ayrıca Müjdat GezenSanat Merkezi mezunudur.

Birçok dizi ve reklam filmlerinde rol aldı.

Berat Yenilmez, 2012 yılında Birol Güven'in yönetmenliğinde çekilen “Seksenler” dizisinde Pastacı Sami karakterini canlandırmaya başladı. Dizide Şoray Uzun,Rasim Öztekin, İlker Ayrık, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Özlem Türkad,Serhat Kılıç, Yasemin Çonka, Vural Çelik, Ceyhun Fersoy, Necmi Yapıcı, ile birlikte rol aldı.

Berat Yenilmez'in 2012 yılında evlendiği bankacı bir eşi vardır.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Rosa Lüksemburg

Kuyruklu Yıldız Altında

Suç ve Ceza

Hasır Şapka

Hürrem Sultan

ROL ALDIĞI DİZLER VE FİLMLER

2014 – Bana Masal Anlatma (Sinema Filmii)

2012 – Sus (Güray) (Kısa Film)

2012 – 2014 – Seksenler (Pastacı Sami) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Ersin) (TV Dizisi)

2009 – Ramazan Güzeldir (TV Dizisi)

2008 – Kurbanlık (Ferdi) (Sinema Filmii)

2007 – Kurtlar Vadisi Terör (Komutan) (Sinema Filmii)

2007 – Hayat Kavgam (TV Dizisi)

2006 – Yanılgılar (Şair) (Kısa Film)

2004 – Gönül Yarası (Tolga) (Sinema Filmii)

2003 – Gurbet Kadını (Üsteğmen Ali) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Komiser) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Berke) (TV Dizisi)

1997 – Ruhsar (Selçuk) (TV Dizisi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

1995 – Ak Saçlı Delikanlılar (TV Dizisi)