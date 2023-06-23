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Medya

Ersan Şen bile Kılıçdaroğlu'na isyan etti: İnsanların aklıyla dalga geçiyor

Hukukçu Ersan Şen, tüm değişim taleplerine rağmen koltuğundan kalkmamakta direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmış havasında olduğunu ifade eden Şen, 'İnsanların aklıyla dalga geçerek, insanları hiçe sayan bir anlayışla zorla demokrat olduğunu iddia ederek orada kalıyor' dedi.

23 Haziran 2023 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Ersan Şen bile Kılıçdaroğlu'na isyan etti: İnsanların aklıyla dalga geçiyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinden sonra da koltuğundan kalkmamakta diretmesine yönelik eleştiriler her geçen gün dozunu artırıyor. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'liler 'değişim' taleplerini yüksek sesle dile getirse de Kılıçdaroğlu bunlara kulak tıkıyor.

Konuyla ilgili Sözcü TV canlı yayınında konuşan hukukçu Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi.

'İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GEÇİYOR'

Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmış havasında olduğunu belirten Şen, "Seçim kazanmış da bu ülkenin yönetimini değiştiriyormuş havasında. Hiç ben bu seçimi kaybettim demiyor. 'Kardeşim ne oldu kaybettiysek şerefimizle kaybettik. Biz yüzde 48 aldık bu bir başarıdır' diyerek tuhaf, insanların aklıyla dalga geçen, insanları hiçe sayan bir anlayışla zorla demokrat olduğunu da iddia ederek orada kalıyorsun." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bir seçim kaybettirme projesi olduğunu belirten Şen, "Seçim kazanmak istemiyorlar. Seçimi kazananın üzerine bineceği yükü bildiklerinden bu seçimi de bile isteye kaybettiler." ifadelerini kullandı.

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