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Medya

Ersan Şen'den CHP'nin kanalında Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız

Muhalif çıkışlarıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaylım ateşine tuttu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Şen, 'Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. Ben vermedim, ikna edemedin beni kardeşim.' dedi. Şen sözlerine şöyle devam etti: Bugün masaya yumruğunu vuruyor, 'ben buradayım kaçmadım' diyor. Ama iki hafta sonra sonuç olumsuz olursa kaçacaksın, bunun bedelini ödeyeceksin.

16 Mayıs 2023 Salı 10:49 - Güncelleme:
Ersan Şen'den CHP'nin kanalında Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız
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Türkiye 14 Mayıs seçimlerini geride bırakarak büyük bir demokrasi şöyleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanan seçimleri cumhurbaşkanlığı yarışında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tamamlaması takip etti. Türkiye 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ikinci tur seçimi için hazırlanırken muhalefete yakın isimler, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

CHP'nin kanalı Sözcü Tv'de konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirttiği açıklamada muhalefetin ezici mağlubiyetin nedenlerini sıraladı.

Şen, "Muhalefete destek verdiğini söyleyen Kandil'den, HDP'den bir takım acayip açıklamalar yapıldı. ABD'de yaşayan (Cevheri Güven) isimlerin hesaplarından yoğun destekler verildi. Muharrem İnce'nin başına gelene bakın." şeklinde konuştu. Yedili Masa'nın milliyetçi kesimden oy alamayacağını söyleyen Şen, "Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. Ben vermedim. İkna edemedin beni kardeşim, bitti sınıfta kaldın. Sen benden oy alamazsan kimden oy alacaksın?" dedi.

BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN

Şen, CHP'nin meclisteki hezimetine şaşırdığını belirtirken Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetini ise beklediğini ifade etti. Şen, "Cumhurbaşkanlığında (Kılıçdaroğlu'na) ben şans tanımıyordum. Bunu kokudan o kadar diyebiliyorduk. Muhalefette linç kültürü var." ifadelerini kullandı. Önceki açıklamaları için 'muhalefete muhalefetlik yapıyorsun' şeklinde yorumlar aldığını belirten Şen, Kılıçdaroğlu'na yaşadığı mağlubiyetin bedelini ödeyeceksin dedi. Şen, "Kılıçdaroğlu bugün masaya yumruğunu vuruyor, 'ben buradayım kaçmadım' diyor. Ama iki hafta sonra sonuç olumsuz olursa kaçacaksın, başka sonuç yok. Bunun bedelini ödeyeceksin" şeklinde konuştu.

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