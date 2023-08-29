Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na isyan: Bırak git ya!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında, partisi tarafından hedef tahtasına kondu. 'İstifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, 2024 yerel seçimleri öncesinde 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

CHP liderinin bu tavrına muhalif çıkışlarıyla tanınan Ceza Hukukçusu Ersan Şen tepki gösterdi.

"BIRAK GİT YA"

Sözcü TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Şen, "Allah aşkına istifa et ya. Allah aşkına bir git ya, bir partiyi rahat bırak ya! Bir parti yoluna baksın ya. Suçlu kim ya. Kim kaybetti seçimi. Yüzde 48 oy alabilme başarısızlığının sebebi kim!" diye konuştu.

"GİT DE BİR KORUMASIZ ÇARŞI PAZAR DOLAŞ DA BAK BAKALIM NE OLACAK"

Sözlerinin devamında, "Hadi yüzde 60'ı geçtik, hani yüzde 55 alacaktın. Bu nasıl bir yanılma payı yüzde 7'lik. 7 puan fark mı olur ya!" ifadelerini kullanan Şen, "Ondan sonra çıkacaksın karşımıza biz esasında müthiş bir oy patlaması yaptık. Yaptın a ha! Git de bir korumasız çarşı pazar dolaş da bak bakalım ne olacak." dedi.