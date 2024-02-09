Yerel seçimlere kısa bir süre kara aday belirleme konusunda birbirine giren CHP'de bu kez de 'Trabzon-Yomra' krizi patlak verdi.

CHP'deki 'eş başkanlık' Trabzon'da krize neden oldu

tv100 yayınında konuşan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Yomra İlçe Başkanlığı tarafından partililere gönderilen SMS'i gösterip, CHP'nin İYİ Parti adayı Mustafa Bıyık'ı destekleyeceğini iddia etti.

'GENEL MERKEZ ADAY ATADI'



Mesajı okuyan Yarkadaş, "İmamoğlu'nun Yomra ile ne alakası var? İlçe başkanı da bir garip" ifadelerini kullandı.

Aynı yayında konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat da Yomra'ya aday ataması yaptıklarını söyleyip mesaja şaşırdı.

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU



Yaşanan kriz, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.