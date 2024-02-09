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Medya

'Eş başkanlık' krizi Trabzon'da patlak verdi! Partililere gönderilen mesaj okundu, CHP PM üyesi şaşkına döndü

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'nin Trabzon'un Yomra ilçesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dahliyle 'aday çıkarmama ve İYİ Parti adayını destekleme' kararı alındığını açıkladı. Yarkadaş, partililere yollanan mesajı da göstererek 'İmamoğlu'nun Yomra ile ne alakası var?' diye sordu. CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat da Yomra'ya aday ataması yaptıklarını söyledi. Fırat'ın bu sıradaki şaşkınlığı dikkat çekti.

9 Şubat 2024 Cuma 08:27 - Güncelleme:
'Eş başkanlık' krizi Trabzon'da patlak verdi! Partililere gönderilen mesaj okundu, CHP PM üyesi şaşkına döndü
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Yerel seçimlere kısa bir süre kara aday belirleme konusunda birbirine giren CHP'de bu kez de 'Trabzon-Yomra' krizi patlak verdi.

CHP'deki 'eş başkanlık' Trabzon'da krize neden oldu

tv100 yayınında konuşan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Yomra İlçe Başkanlığı tarafından partililere gönderilen SMS'i gösterip, CHP'nin İYİ Parti adayı Mustafa Bıyık'ı destekleyeceğini iddia etti.

'GENEL MERKEZ ADAY ATADI'

Mesajı okuyan Yarkadaş, "İmamoğlu'nun Yomra ile ne alakası var? İlçe başkanı da bir garip" ifadelerini kullandı.

Aynı yayında konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat da Yomra'ya aday ataması yaptıklarını söyleyip mesaja şaşırdı.

GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Yaşanan kriz, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

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