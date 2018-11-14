Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

Eser Yenenler Show bu akşam saat kaçta TV8 izleme linki Eser Yenenler Show ilk konukları kimdir

Eser Yenenler Show ilk konukları kimdir? Eser Yenenler Show bu akşam saat kaçta? TV8 izleme linki ile birlikte Eser Yenenler Show ile ilgili detayları ve merak edilenleri bu haberimizde derledik. 3 Adam'ın yeni sezonda Tv8 ekranlarında yer almayacağının ortaya çıkmasıyla birlikte, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show'un fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Eser Yenenler Show Tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söyleyen Yenenler, yeni programı hakkında instagram hesabından 'Başladı şov hadi yerine geç otur' mesajını yazdı. İlk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8'de yayınlanacak olan talk show'un merakla beklenen konukları açıklandı. Eser Yenenler Show ile birlikte yeni başlayacak programda , Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer almayacak. Konu ile ilgili bugün Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu programın haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi. Ilıcalı ayrıca programla ilgili olarak ilk bölüme konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un da fikirlerini aldı. Acun yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek 'İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?' dediği belirtildi. Detaylar star.com.tr'de.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

Eser Yenenler Show ilk konukları kimdir? Eser Yenenler Show bu akşam saat kaçta? TV8 izleme linki ile birlikte Eser Yenenler Show ile ilgili detayları ve merak edilenleri bu haberimizde derledik. 3 Adam'ın yeni sezonda Tv8 ekranlarında yer almayacağının ortaya çıkmasıyla birlikte, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show'un fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Eser Yenenler Show Tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söyleyen Yenenler, yeni programı hakkında instagram hesabından "Başladı şov hadi yerine geç otur" mesajını yazdı. İlk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8'de yayınlanacak olan talk show'un merakla beklenen konukları açıklandı. Eser Yenenler Show ile birlikte yeni başlayacak programda , Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer almayacak. Konu ile ilgili bugün Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu programın haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi. Ilıcalı ayrıca programla ilgili olarak ilk bölüme konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un da fikirlerini aldı. Acun yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek "İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?" dediği belirtildi. Detaylar star.com.tr'de.

Eser Yenenler Show ile Acun Ilıcalı'nın kanalında talk show yapacak olan Eser Yenenler'e en büyük destek Acun Ilıcalı, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan geldi!

Ekran maceralarına Üç Adam olarak başlayan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç bir noktadan sonra ayrılmış ve kariyerlerini farklı kulvarlarda sürdürmeye başlamıştı.


Kısa bir süre önce dostluklarını da bitirdiklerine dair haberleri jet hızıyla yalanlayan üçlüden Eser Yenenler, TV 8 ekranlarında kendi adını taşıyan bir şov programıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu programın haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.

Ilıcalı ayrıca programla ilgili olarak ilk bölüme konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un da fikirlerini aldı. Acun yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek "İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?" dedi.

 

ESER YENENLER SHOW HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?

'EYS Show' (Eser Yenenler Show) adlı talk show’un tarihi de belli oldu. Tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söyleyen Yenenler, yeni programı hakkında instagram hesabından "Başladı şov hadi yerine geç otur" mesajını yazdı.

ilk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8'de yayınlanacak olan talk show'un ilk konukları; genç şarkıcı Aleyna Tilki ve 'Yol Arkadaşım 2' filmiyle beğeni toplayan İbrahim Büyükak.

 

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler (d. 14 Şubat 1984, Bursa), Türk oyuncusu, yazar ve sunucu.

Hayatı

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Oyunculuk Kariyeri

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

Filmografisi

Sinema

2010    Çok Filim Hareketler Bunlar    Kendisi - Eser Yenenler    Başrol oyuncusu
2009    Neşeli Hayat    Turgut    Yardımcı Oyuncu
2014    Ayı Paddington    Paddington (seslendirme)    Başrol oyuncusu
2017    Fırıldak Ailesi    Animasyon (seslendirme)    Yardımcı oyuncu
2017    Yol Arkadaşım    Konu?an Adam    Konuk Oyuncu

Televizyon

2004    Aliye    Özgür    Yardımcı Oyuncu
2006    Fırtına    Erhan    Konuk Oyuncu
2006 - 2007    Bir Demet Tiyatro    Kendisi - Eser Yenenler    
2008 - 2011    Çok Güzel Hareketler Bunlar    Kendisi - Eser Yenenler    Başrol Oyuncusu, Sunucu
2012 - 2013    Eyvah Düşüyorum    Kendisi - Eser Yenenler    Yarışma Programı, Sunucu
2013    Benzemez Kimse Sana (TV programı)    Kendisi - Eser Yenenler    Konuk Oyuncu
2013-2016    3 Adam    Kendisi - Eser Yenenler    Talk Show Programı, Sunucu
2013    Yetenek Sizsiniz Türkiye    Kendisi - Eser Yenenler    Yarışma Programı, Sunucu
2014 - 2014    Kim Milyoner Olmak İster    Kendisi - Eser Yenenler    Yarışma Programı, Sunucu (bir bölüm)
2015 - 2015    Bana Baba Dedi    Bora (Dizi)    Başrol oyuncusu
2018    Şöhret Kafası    Kendisi - Eser Yenenler    Yarışma Programı, Sunucu
2018-    Eser Yenenler Show    Kendisi - Eser Yenenler    Yarışma Programı, Sunucu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Atatürk benim ilahım, tapıyorum´

´Atatürk benim ilahım, tapıyorum´

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

Efsanevi 'Ejderha Taşı' gün yüzüne çıkarıldı

İşte altın zengini ülkeler

İşte altın zengini ülkeler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA