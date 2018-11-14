Eser Yenenler Show bu akşam saat kaçta TV8 izleme linki Eser Yenenler Show ilk konukları kimdir

Eser Yenenler Show ilk konukları kimdir? Eser Yenenler Show bu akşam saat kaçta? TV8 izleme linki ile birlikte Eser Yenenler Show ile ilgili detayları ve merak edilenleri bu haberimizde derledik. 3 Adam'ın yeni sezonda Tv8 ekranlarında yer almayacağının ortaya çıkmasıyla birlikte, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show'un fragmanı yayınlandı ve heyecanlandırdı. Eser Yenenler Show Tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söyleyen Yenenler, yeni programı hakkında instagram hesabından "Başladı şov hadi yerine geç otur" mesajını yazdı. İlk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8'de yayınlanacak olan talk show'un merakla beklenen konukları açıklandı. Eser Yenenler Show ile birlikte yeni başlayacak programda , Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak yer almayacak. Konu ile ilgili bugün Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu programın haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi. Ilıcalı ayrıca programla ilgili olarak ilk bölüme konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un da fikirlerini aldı. Acun yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek "İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?" dediği belirtildi. Detaylar star.com.tr'de.

Eser Yenenler Show ile Acun Ilıcalı'nın kanalında talk show yapacak olan Eser Yenenler'e en büyük destek Acun Ilıcalı, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'tan geldi!

Ekran maceralarına Üç Adam olarak başlayan Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç bir noktadan sonra ayrılmış ve kariyerlerini farklı kulvarlarda sürdürmeye başlamıştı.





Kısa bir süre önce dostluklarını da bitirdiklerine dair haberleri jet hızıyla yalanlayan üçlüden Eser Yenenler, TV 8 ekranlarında kendi adını taşıyan bir şov programıyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bu programın haberini takipçilerine duyururken gündemdeki haberlere dair esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.



Ilıcalı ayrıca programla ilgili olarak ilk bölüme konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un da fikirlerini aldı. Acun yayınladığı videoda Eser Yenenler'e gülerek "İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?" dedi.

ESER YENENLER SHOW HANGİ TARİHTE YAYINLANACAK?



'EYS Show' (Eser Yenenler Show) adlı talk show’un tarihi de belli oldu. Tanıtım videosunda rap tarzında şarkı söyleyen Yenenler, yeni programı hakkında instagram hesabından "Başladı şov hadi yerine geç otur" mesajını yazdı.



ilk bölümü 14 Kasım Çarşamba akşamı TV8'de yayınlanacak olan talk show'un ilk konukları; genç şarkıcı Aleyna Tilki ve 'Yol Arkadaşım 2' filmiyle beğeni toplayan İbrahim Büyükak.

ESER YENENLER KİMDİR?



Eser Yenenler (d. 14 Şubat 1984, Bursa), Türk oyuncusu, yazar ve sunucu.



Hayatı



Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.



Oyunculuk Kariyeri



Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.



BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.



2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Ali Taran ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.



Filmografisi



Sinema



2010 Çok Filim Hareketler Bunlar Kendisi - Eser Yenenler Başrol oyuncusu

2009 Neşeli Hayat Turgut Yardımcı Oyuncu

2014 Ayı Paddington Paddington (seslendirme) Başrol oyuncusu

2017 Fırıldak Ailesi Animasyon (seslendirme) Yardımcı oyuncu

2017 Yol Arkadaşım Konu?an Adam Konuk Oyuncu



Televizyon



2004 Aliye Özgür Yardımcı Oyuncu

2006 Fırtına Erhan Konuk Oyuncu

2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro Kendisi - Eser Yenenler

2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar Kendisi - Eser Yenenler Başrol Oyuncusu, Sunucu

2012 - 2013 Eyvah Düşüyorum Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu

2013 Benzemez Kimse Sana (TV programı) Kendisi - Eser Yenenler Konuk Oyuncu

2013-2016 3 Adam Kendisi - Eser Yenenler Talk Show Programı, Sunucu

2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu

2014 - 2014 Kim Milyoner Olmak İster Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu (bir bölüm)

2015 - 2015 Bana Baba Dedi Bora (Dizi) Başrol oyuncusu

2018 Şöhret Kafası Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu

2018- Eser Yenenler Show Kendisi - Eser Yenenler Yarışma Programı, Sunucu