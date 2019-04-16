Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 133. Son bölüm Façalı Ünal’a büyük tehdit!- İzle

İzleyiciler “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 134. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümlerin nefesleri kestiği Ekşıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Mesut düşmanlığı devam ettirmenin yolunu buluyor ve “O kurşunları sana değil, bana sıktılar Akif. Sabaha kalmayacak. Hepsinin defteri dürülecek.” diyor. Mesut’un adamları tarafından alınan Façalı “O Mesutla Akif yaşayacak mı!” diye bağırıyor. Façalı “ Gözünden akan her damla yaş için kan akıtacağım.” Diyor. Façalı Ünal’ın evine giderek onu tehdit eder ve “Ya Mesut’u arar buraya çağırırsın ya da burada seni öldürür, öyle ölürüm.” diyor. “Bu işi şakası yok, ya dediğimizi yaparsın ya da ölürsün…” sözleri ile fragman son buluyor. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer. İşte, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtı…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 134. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni bir anlaşma yapmak için Mesut'la tekrar bir araya gelen Hızır ve Haşmet'in planı, kardeşlerinin onlardan habersiz yaptığı operasyonla bozulmuştur. Ünal Kaplan ile el sıkışması beklenen Mesut, düşmanlığını devam ettirmek için güçlü bir sebep daha edinir. Akif'e sıkılan kurşunu şahsına yapılmış bir hareket olarak algılar ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçer.

Mesut ile işlerin eskisinden de kötü bir hal alması, hem Çakırbeyli hem de Façalı ailesini derinden sarsacaktır. Bu iki ailenin bir güç gösterisine ihtiyacı olduğunu düşünen Mesut, verdiği talimatla Hızır ve Haşmet'i ailelerin gözleri önünde evlerinden aldırır. Ağabeylerinin zor kullanarak alınmasına şahit olan İlyas ve Behzat'ın dışarıda bırakılmasının ise önemli bir sebebi vardır. O sebep, ortak menfaatler için birlikte hareket eden ikilinin, başlarında ağabeyleri yokken kendilerini öldürtecek bir hataya bulaşacak olmasıdır. Nitekim çok geçmeden bu planın ne kadar yerinde bir plan olduğu kanıtlanır. Ünal Kaplan'ı ölümle tehdit ederek Mesut'u tuzağa çekmesini bekleyen İlyas ve Behzat'ın unuttuğu şey, içlerinde bir muhbir olduğu gerçeği olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ GELEN OYUNCULAR

KORAY ŞAHİNBAŞ(ZEKİ)

1972 de dünyaya gelen Koray Şahinbaş 47 yaşındadır. Özellikle Savaşçı dizisinde hayat verdiği doktor karakteri ile tanınmıştır. 2012 yılında Dila Hanım dizisinde canlandırdığı Raşit karakteri de Koray Şahinbaş’ı kariyerinin önemli dizilerindendir. Yine Fi ve Sahipli isimli internet dizilerinde yer almıştır.

Zeki kardeşleri ölen ve öfkeyle dolu güçlü bir adamdır. Özellikle hazırlattığı bombalar ile tanınır ve oldukça tehlikeli bir adamdır. Masaya girmek için elinden geleni yapacak olan Zeki’ni tek amacı masadan haraç almaktır.

GÖZDE OKUR(MİNE)

1980 de İzmir’de dünyaya gelen Gözde Okur Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. İlk olarak ünlü Avrupa Yakası dizisinde yer alan Gözde Okur Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde ki Rüyam karakteri ile çok sevilmiştir. 170 cm boyunda, 58 kg olan Gözde Okur Eşkıya’da hizmetçi olarak oynayacak.

Mine Hayriye annenin eve hizmet etmesi için aldığı yeni hizmetli.

CEREN BENDERLİOĞLU (EŞKIYA ÖMÜR FAÇALI)

Son olarak Börü dizisinde eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte yer almıştır. Ceren Benderlioğlu Kertenkele dizisinde hayat verdiği Seval karakteri ile tanınmış ve sevilmiştir. Gerçek adı Ceren Şekerci olan ve oyuncu Emir Benderlioğlu oğlu ile evlenen Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur ve 36 yaşındadır. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu olan güzel oyuncu Ekmek Teknesi dizisi ile sektöre girmiş ve 17 yıldır oyunculuk yapmaktadır.

Ömür Façalı, Façalı ailesinin kız kardeşleri olarak olarak Eşkıya dizisinde dâhil olacak

ALPER KUT(TAHSİN)

Alper Kut son olarak Kanatsız Kuşlar dizisinde yer almıştı. Alper Kut’u Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile tanımıştık. Alper Kut 1962 Ankara doğumludur. 57 yaşında olan Alper Kut Ankara Üniversitesi Dil Tarih mezunudur. Oyuncu Devrim Yakut ile evlidir.

Behzat’ın amcasının oğludur. Arayı bulmaya çalışmaktadır.