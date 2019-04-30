Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı! EDHO 135. son bölüm Haşmet herkesin planını bozar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 135. Son bölümünde işler kızışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Alparslan Ünal’a bir teklif sunuyor. Alparslan Ünal’a ““Amcamları dışarı çıkarmanın tek yolu var. Ben bir plan yaptım. Siz Akif’le bir anlaşma yaparsanız, Mesud öldükten sonra onu destekleyeceğiniz. Gerisini ben hallederim.” diyor. Akif Esra’ya “Ne konuştun manevi babanla?” diye soruyor. Esra ise “Akif Mesud’dan vazgeçse ben onu bütün günümle desteklerim dedi.” diye cevap veriyor. Ünal ile yüzleşen Akif, güzel bir teklif alıyor. Ancak Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. yeni bölüm fragmanı ve EDHO 135. son bölüm izleme linki sizlerler…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 136. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 136. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 135. BÖLÜM ÖZETİ

Akif'in kurduğu tuzak yüzünden, fedailerin en önemli ismi kendini vatan için feda etmek zorunda kalırken Alparslan'ın üzerine, altından kalkması çok zor bir görev yıkılır. Bu durumu da Çakırbeylilerin lehine çevirmeyi başaracak olan Alparslan, hayatını riske atma pahasına, çıktığı yolun sonunu görme konusunda ne kadar kararlı olduğunu bir kere daha kanıtlar. Amcasının özgürlüğü karşılığında elindeki önemli bilgileri paylaşmayı teklif ettiği Mesud ise ölümü üzerine kurulan asıl plandan bihaberdir. Ünal Kaplan'ın da önemli bir rol üstleneceği planda ilk hedef Akif'i saf değiştirmeye ikna etmek olacaktır. Mesud tarafından kaleminin kırıldığını öğrenen Akif'i kandırmak için ise çok çaba sarf etmek gerekmeyecektir.

İçinde bulundukları dünyanın bedelini sevdiklerinin kaybıyla ödeyen Çakırbeyliler, Ferman'ın ölümüne engel olmak için ellerinden geleni yaparlarken, Haşmet bu konudaki kararından vazgeçmez. Ömür'ün karşısında durduğu ölüm emri için Behzat da geri adım atmaya başlamışken işler birden tersine döner. Alparslan'ın planın başarılı olmasıyla cezaevinden çıkan Haşmet, ayağının tozuyla oğluyla ilgili karalarda kendinden başkasının söz hakkı olamadığını herkese gösterecektir.

KONU

Hızır Çakırbeyli, genç yaşından itibaren yeraltı dünyasının içindedir. Yeraltı dünyasının içinde büyüyen Hızır yaşadığı dünyanın ne demek olduğunu iyi bilir. Âlemde adı Hızır Reis diye geçmektedir. Genç yaşta kaybettiği abisinin yerine bir mafya masasına oturmuştur ama bilmediği bir şey vardır. Abisini öldüren adam masanın kurucularından biri olan Rüstem in kardeşi avni'dir. Masa kaçak yoldan silah üretip sattığı için devlet Ünal Kaplan ile anlaşma yapmak ister fakat bir sonuç alamaz. Devlet bu sefer Hızır Çakırbeyli ile bir anlaşma yapmak ister. Ünal Kaplan'ın yerine onu oturtmak ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KARAKTERLER

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca)

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, âlemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Ünal Kaplan (Tarık Ünlüoğlu)

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba)

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…