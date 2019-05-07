Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137.yeni bölüm fragmanı! EDHO 136. Son bölümde krizin fitili ateşlenecek!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 137. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde de olaylar bitmiyor. EDHO 136. Son bölümde krizin fitili ateşlenecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde Alparslan evlenme teklifi eder. “Evet” cevabını alan Alparslan bu duruma çok sevinir. İlyas tehlikeli bir ilişki içerisine girer. Hızır ise İlyas’ı uyarır. Hızır İlyas’a “Eğer bir psikopatın kız kardeşine sarılıyorsan ömrün uzun olmaz. Ya onunla ciddi bir gelecek planlarsın ya da bu meseleyi unutursun gider.” der. İlyas ise seçtiği yolu söyler ve “Peki, ben bu kızla bir gelecek planlıyorsam abi?” diye cevap verir. Hızır daha önemli bir konuya dikkat çekerek Zeki’yi hatırlatır. İlyas Esra ile konuşur ve ondan bir istekte bulunur. Esra’ya fotoğrafı gösteren İlyas , “Sizin eve gelirse ya da sizinle irtibata geçerse bana haber verir misin?” der.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 137. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 136. BÖLÜM ÖZETİ

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir. Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir. Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir. Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir.

KONU

Hızır Çakırbeyli, genç yaşından itibaren yeraltı dünyasının içindedir. Yeraltı dünyasının içinde büyüyen Hızır yaşadığı dünyanın ne demek olduğunu iyi bilir. Âlemde adı Hızır Reis diye geçmektedir. Genç yaşta kaybettiği abisinin yerine bir mafya masasına oturmuştur ama bilmediği bir şey vardır. Abisini öldüren adam masanın kurucularından biri olan Rüstem in kardeşi avni'dir. Masa kaçak yoldan silah üretip sattığı için devlet Ünal Kaplan ile anlaşma yapmak ister fakat bir sonuç alamaz. Devlet bu sefer Hızır Çakırbeyli ile bir anlaşma yapmak ister. Ünal Kaplan'ın yerine onu oturtmak ister.

MEHMET ÇEPİÇ EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A KATILDI

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7 Mayıs Salı akşamı 136. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde Mesut'un Hızır tarafından öldürülmesinin ardından istihbaratın başına yeni bir isim geliyor. Ünal Kaplan, yeni isim konusunda dostlarıyla anlaşma sağladıklarını Hızır'a söylüyor.

Ancak Hızır ve Alpaslan bu isim konusunda şüpheye düşüyor. Diğer yandan diziye yeni bölümde katılan usta oyuncu Mehmet Çepiç'in canlandırdığı istihbarat başkanı karakteri de Çakırbeyliler'e sıcak bakmadığını Ünal'a bildiriyor.

EDHO'da yeni istihbarat başkanı rolündeki Mehmet Çepiç kimdir?

Mehmet Çepiç, 8 Şubat 1962 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Tam adı Mehmet Yaşar Çepiç’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ardından 1980 yılında tiyatrocu Erkan Yücel‘in kurduğu Ankara Halk Tiyatrosu kursuna gidip 1981 yılında Fareyi Öldürmek adlı oyunuyla profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

2018 yılında başrolünü İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe‘nin paylaştığı Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Öykü Gürman, Gözde Kansu, Aydan Burhan, Sinan Tuzcu, Belfu Benian ile beraber rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

2018 – Aliya (Radovan Karadzic) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (TV Dizisi)

2017 – Karımı Gördünüz Mü? (Yaşar) (Sinema Filmi)

2015 – Göç Zamanı (Muhtar) (TV Dizisi)

2015 – Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (Ahi Mesud) (TV Dizisi)

2014 – Kod Adı K.O.Z. (Tahsin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyes… (Vardarlı Ömer Ali Paşa) (TV Dizisi)

2014 – Arka Sokaklar 9. Sezon (Mahir) (TV Dizisi)

2012 – Korkma (Kuşçubaşı Eşref) (TV Dizisi)

2010 – Veda (Komutan) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Sakarya Fırat (Kulaksız) (TV Dizisi)

2009 – Mazi Yarası (Hilmi) (Sinema Filmi)

2009 – Bozkırda Bir Çiçek (Doktor Yalçın) (Sinema Filmi)

2008 – Son Cellat (Avukat) (Sinema Filmi)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2008 – Hicran (Poyraz) (TV Dizisi)

2008 – Girdap (Acentacı) (Sinema Filmi)

2008 – Dur Yolcu (Dimitriyati) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Adanalı (Komiser Samet) (TV Dizisi)

2007 – İstiklal: Şahin Bey (TV Filmi)

2007 – İstiklal: Kara Yılan (Kara Yılan Mehmet) (TV Filmi)

2007 – Sözün Bittiği Yer (Yönetmen) (Sinema Filmi)

2007 – Prenses Lissi ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 – Kod Adı Kaos (Onat) (TV Dizisi)

2007 – Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Cemil) (TV Dizisi)

2007 – Hacı Bayram Veli (II. Murat Han) (TV Filmi)

2007 – Ertelenmiş Hayatlar (TV Dizisi)

2007 – Deliler / Rapor (Dr. Tahsin) (TV Filmi)

2006 – Kınalı Kuzular: Ezine’li Yahya… (Yahya Çavuş) (TV Filmi)

2006 – Hacı (Abbas Akar) (TV Dizisi)

2005 – Nehir (Cafer) (TV Dizisi)

2005 – Naciye’yi Kim Sevmez (Ümit) (TV Dizisi)

2005 – Kaleiçi (Erdinç Öztürk) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (TV Filmi)

2004 – 2008 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Reşit Canoğlu) (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Aram) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Ahmet) (TV Dizisi)

2002 – Berivan (Sinan) (TV Dizisi)

2001 – Vasiyet (TV Dizisi)

2001 – Oyun (TV Filmi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Mehmet) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Zor Hedef (Poyraz) (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (Lodos Arif) (TV Dizisi)

2000 – Merdoğlu (TV Dizisi)

2000 – Melek Hanım (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Sinema Filmi)

1999 – Aşkın Dağlarda Gezer (Gesi) (TV Dizisi)

1998 – Sıcak Saatler (Doğan) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1997 – Can Ayşecik (Fısfıs) (TV Dizisi)

1997 – Avcı (Sinema Filmi)

1996 – Ramazan 96 (TV Dizisi)

1996 – Adalet İçin (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1995 – Oğlum Adam Olacak (TV Dizisi)

1994 – Umut Dünyası (Mehmet) (TV Dizisi)

1993 – Mavi Sürgün (Cevat’ı Bodrum’a götüren Jandarma Eri -2) (Sinema Filmi)

1992 – Üç Aşağı Beş Yukarı (TV Dizisi).

OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

OKTAY KAYNARCA

Oktay Kaynarca (d. 27 Ocak 1965, Malatya), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Oktay Kaynarca, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunudur. Ayrıca oyuncunun memleketi Hekimhan'da Oktay Kaynarca isminde bir de cadde vardır. Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 Üsküdar doğumludur.Çocukluğunun bir dönemi Berlin'de geçti. Konservatuvara girmeden önce Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarların Ötesi"nde adlı oyununda oynadı. Ardından birkaç çocuk oyununda yer aldı. Konservatuvar zamanında TRT için "Gençler Dizisi"nde oynadı. İlk profesyonel oyunculuğunu Ali Atik, Ayşegül Atik'le bir çocuk oyununda yaptı ve ilk parasını kazandı. İlk oyunu bir müzikal idi. Konservatuvardan mezun olduğu 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "Kan Kardeşleri" (Blood BrOthers) adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Celal Perk, Jülide Kural, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu ile beraber oynadı. Sonra yine aynı tiyatroda 1993-1994 sezonunda "Derin Bir Soluk Al" oyununu oynadı ve tiyatro hayatını noktaladı. Bu oyunla Avni Dilligil "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolüyle ününe ün kattı. Karşısına çıkan Halit adlı karakterin sıktığı kurşunla ölmüştür. 2008 yılında yayına giren Adanalı dizisindeki "Adanalı Yavuz" rolüyle izleyici tarafından çok sevilmiştir. 2011 yılında yayına giren Nuri dizisinde Nuri karakterini oynamıştır.

OZAN AKBABA

9 Haziran 1982 Kars doğumludur. 33 yaşında olan oyuncu ikizler burcudur. Ozan Akbaba Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iç mimari ve çevre tasarımı bölümünden mezun olmuştur.

Dizi, sinema filmleri ve Tiyatro oyunlarında rol alan başarılı oyuncu ayrıca film müzikleri de yapmaktadır. 2014 yılında Sıla'nın yeni ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynayan Ozan Akbaba; 2015 yılında Atv'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas karakterini canlandıran oyuncular arasında yer alıyor.

Ozan Akbaba'nın rol aldığı sinema filmleri şunlardır: Mutlak Adalet, Abluka, Krallar Kulübü, Ammar Cin Tarikatı, Kadir ve kardeşleri, Sürgün İnek, Bir hikâyem var ve Yarım kalan mucize.

Ozan Akbaba'nın oynadığı kısa filmler ise şunlardır: Çatallı katil, Bumerang, Karartma, Heksek, Emanet, Kötülük, Hesaplaşma ve Son sevişme.

Ozan Akbaba'nın rol aldığı dizi filmler izle şunlardır: Kavak Yelleri, Cennetin sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel, Güldür Güldür ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.

Ozan Akbaba'nın tiyatro oyunları ise şunlardır: Gölgeden ışağa Karagöz, Arafta kalanlar, Kadınlarda Savaşı Yitirdi, Topuzlu, Ali Ayşe'yi Seviyor, Yanlışlıklar Komedisi, Ramazan eğlence ve animasyonları, Otello, Margret kısa filmi çöplükteki ayı, Çocuk parkı, Diş çürükleri Krallığı, İnternetten tanışan son çift ve Yollu.