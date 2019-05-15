EDHO izle 137. son bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Yeni bölüm fragmanı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Yeni bölüm fragmanı yayınladı. ATV’nin sevilen dizisi EDHO 137. Son bölümüyle hayranlarının karşısında çıktı. Son bölümde herkesin peşinde olduğu Zeki yakalanır. Ele geçirilen Zeki, İlyas ve Behzat'a anlaşma teklif eder. Zeki, kendisinden istifade edebileceklerini söyler fakat teklifi kabuk görmez. Onun cezasını kesecek olan kişi Haşmet'tir. Haşmet, İlyas'a teşekkürlerini Hızır'a iletmesini ister. Haşmet Zeki'yi sorgulamayacağını öfkesi geçene kadar yaşayacağını söyler. Son bölümde yakalanan Zeki, EDHO son bölümde Haşmet, Zeki’yi vurmayarak hayatının hatasını yapar. Zeki’ye işkence eden Haşmet atların huysuzlandığını görünce onları sakinleştirmek için yanlarına gider ve olan olur. İçeri giren Akif’in adamları Haşmeti vurur ve Zeki’yi kaçırırlar. Ahıra giden Behzat ve Ömür, Haşmet'i yerde yatarken bulur ve hemen Ömür’den ambulans çağırmasının ister. Bu sırada Faruk Alparslan'a telefonla olanları anlatır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. Yeni bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Son bölüm özeti sizlerle…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 136. BÖLÜM ÖZETİ

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir. Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir. Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir. Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikâyesi...

Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur. Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever.

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakâr bir babadır. Vefakâr bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ GELEN OYUNCULAR

KORAY ŞAHİNBAŞ(ZEKİ)

1972 de dünyaya gelen Koray Şahinbaş 47 yaşındadır. Özellikle Savaşçı dizisinde hayat verdiği doktor karakteri ile tanınmıştır. 2012 yılında Dila Hanım dizisinde canlandırdığı Raşit karakteri de Koray Şahinbaş’ı kariyerinin önemli dizilerindendir. Yine Fi ve Sahipli isimli internet dizilerinde yer almıştır.

Zeki kardeşleri ölen ve öfkeyle dolu güçlü bir adamdır. Özellikle hazırlattığı bombalar ile tanınır ve oldukça tehlikeli bir adamdır. Masaya girmek için elinden geleni yapacak olan Zeki’ni tek amacı masadan haraç almaktır.

GÖZDE OKUR(MİNE)

1980 de İzmir’de dünyaya gelen Gözde Okur Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. İlk olarak ünlü Avrupa Yakası dizisinde yer alan Gözde Okur Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde ki Rüyam karakteri ile çok sevilmiştir. 170 cm boyunda, 58 kg olan Gözde Okur Eşkıya’da hizmetçi olarak oynayacak.

Mine Hayriye annenin eve hizmet etmesi için aldığı yeni hizmetli.

CEREN BENDERLİOĞLU (EŞKIYA ÖMÜR FAÇALI)

Son olarak Börü dizisinde eşi Emir Benderlioğlu ile birlikte yer almıştır. Ceren Benderlioğlu Kertenkele dizisinde hayat verdiği Seval karakteri ile tanınmış ve sevilmiştir. Gerçek adı Ceren Şekerci olan ve oyuncu Emir Benderlioğlu oğlu ile evlenen Ceren Benderlioğlu 1983 İstanbul doğumludur ve 36 yaşındadır. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon mezunu olan güzel oyuncu Ekmek Teknesi dizisi ile sektöre girmiş ve 17 yıldır oyunculuk yapmaktadır.

Ömür Façalı, Façalı ailesinin kız kardeşleri olarak olarak Eşkıya dizisinde dâhil olacak

ALPER KUT(TAHSİN)

Alper Kut son olarak Kanatsız Kuşlar dizisinde yer almıştı. Alper Kut’u Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile tanımıştık. Alper Kut 1962 Ankara doğumludur. 57 yaşında olan Alper Kut Ankara Üniversitesi Dil Tarih mezunudur. Oyuncu Devrim Yakut ile evlidir.

Behzat’ın amcasının oğludur. Arayı bulmaya çalışmaktadır.