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Medya

Euronews Türkçe'nin 10 Kasım paylaşımına tepki yağdı

Euronews Türkçe'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde yayımladığı haber, sosyal medyada büyük tepki çekti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:12 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:12
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Türkiye'de yayın yapan Fransa merkezli uluslararası medya kuruluşu Euronews, Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir habere imza attı.

Euronews Türkçe'nin paylaştığı haberde, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü de yanlış hesaplanmış durumda.

İşte atılan o tweet:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tam 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de alkole bağlı sirozdan dolayı hayata veda etti. Peki Ata, hangi hastalıkları geçirdi?"

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Atatürk'ü hastalıklarıyla gündeme taşıyan söz konusu habere sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi.

Euronews Türkçe, gelen tepkiler üzerine söz konusu Twitter paylaşımını sildi, haberi de yayından kaldırdı.

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