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Medya

Evlilik programı yarışmacıları birbirine girdi! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Sosyal medyada yayınlanan bir evlilik yarışmasında tanınan Batuhan Boz ve Oğulcan Yılmaz, Nişantaşı'nda bir kafede karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen ikili arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavga anı kameralara yansıdı. Polis tarafları gözaltına aldı.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Evlilik programı yarışmacıları birbirine girdi! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 15.40 sıralarında Şişli Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre fenomen bir evlilik yarışmasında tanınan Batuhan Boz, aralarında husumet bulunan Oğulcan Yılmaz tarafından Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir kafeteryaya davet edildi.

YUMRUK, TEKME, MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Kafeteryaya arkadaşı Barkın Şerefhan ile birlikte giden Batuhan Boz, burada Oğulcan Yılmaz ve yanındaki kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Batuhan Boz ve arkadaşı, kalabalık grup tarafından dakikalarca darp edildi. Kavga kafedeki müşteriler tarafından güçlükle ayırıldı. Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

KAVGADA CEP TELEFONUNUN KALINDIĞI İDDİASI

Kavga sonrası arkadaşıyla birlikte darp raporu alan Batuhan Boz, emniyete verdiği ifadede yaklaşık 70 bin lira değerinde cep telefonunun çalındığını iddia etti. İhbar üzerine gözaltına alınan taraflar emniyete götürüldü. Oğulcan Yılmaz ise Batuhan Boz'a ait olduğu öne sürülen telefonu polise teslim etti. Oğulcan Yılmaz ve diğer saldırganlar hakkında "Kasten Yaralama", "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adli işlem yapıldı. Taraflar ifadeleri alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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