Exxen'deki programlar ve diziler gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Exxen tv platformu yayın hayatına başladı. Çocuklar ve yetişkinler için farklı içeriklerin yer aldığı film ve dizi platformunda yeni yapımların yanı sıra çok sevilen Talk Showlar da bulunuyor. Exxen fiyatı da reklamlı ve reklamsız olmak üzere 2 farklı üyelik versiyonuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, Exxen fiyatı ne kadar? İşte Exxen'deki programlar ve diziler neler? Konu hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.
EXXEN FİYATI NE KADAR?
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL.
EXXEN'DEKİ PROGRAMLAR VE DİZİLER
İşte internet üzerinden yayın yapan Exxen Tv'de yer alan programlar
ŞEREF BEY
Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.
KONUŞANLAR
Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı
TOLGSHOW
TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN'de!
GİBİ
Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de EXXEN'de!
Sihirli Annem
Olağan Şüpheliler
Hükümsüz
Öğrenci Evi
Yetiş Zeynep
Vahşi Şeyler
İşte Bu Benim Masalım
İlginç Bazı Olaylar
Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
Enis Arıkan (Enis Arıkan)
Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
Katarsis (Gökhan Çınar)
Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
Sürprizimiz Var
Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
Buraların Yabancısıyız
Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
No Limit
Tasarım Evler (Ömer Şanlı)
Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)
Exxen Yarışma
Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
Next Top Model (Burcu Esmersoy)
Fight Club (Bilgehan Demir)
O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
Ayak Tenis
Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)
Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)
Survivor Seçmeler
Kaçış (Alper Rende)
Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)
Exxen Güldürü
Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
Sesli Güldüm (Ezo Sunal)
Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)
Özcan Show (Murat Özsoy)
Exxen Belgesel
2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)
Cadde Cadde İstanbul
K-POP
Tosuncuk
Cam Yeniden Cam
Son Süngerci
Son Savaşçı: Midilli
Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul
Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri
Çizgi Dizi ve Filmler
Kral Şakir: Mikrop Avcıları
Süper 1 Takım
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.