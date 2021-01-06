06 Ocak 2021 Çarşamba 15:34 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:34

Exxen'deki programlar ve diziler gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Exxen tv platformu yayın hayatına başladı. Çocuklar ve yetişkinler için farklı içeriklerin yer aldığı film ve dizi platformunda yeni yapımların yanı sıra çok sevilen Talk Showlar da bulunuyor. Exxen fiyatı da reklamlı ve reklamsız olmak üzere 2 farklı üyelik versiyonuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, Exxen fiyatı ne kadar? İşte Exxen'deki programlar ve diziler neler? Konu hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

EXXEN FİYATI NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL.

EXXEN'DEKİ PROGRAMLAR VE DİZİLER

İşte internet üzerinden yayın yapan Exxen Tv'de yer alan programlar

ŞEREF BEY

Merakla beklenen 'Şeref Bey' dizisinin afişi paylaşıldı.Şeref Bey dizisinin kadrosunda; Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.

KONUŞANLAR

Hasan Can Kaya'nın hazırlayıp sunduğu, 'Konuşanlar' programı

TOLGSHOW

TolgshowTolga Çevik'in sevilen gösterisi Tolgshow, filtresiz olarak EXXEN'de!

GİBİ

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, komik skeçlerden oluşan 'Gibi' dizisiyle 01.01.21'de EXXEN'de!

Sihirli Annem

Olağan Şüpheliler

Hükümsüz

Öğrenci Evi

Yetiş Zeynep

Vahşi Şeyler

İşte Bu Benim Masalım

İlginç Bazı Olaylar

Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

Enis Arıkan (Enis Arıkan)

Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

Katarsis (Gökhan Çınar)

Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

Sürprizimiz Var

Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

Buraların Yabancısıyız

Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

No Limit

Tasarım Evler (Ömer Şanlı)

Kesin Yaşanmıştır (Volkan Öge)

Exxen Yarışma

Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

Next Top Model (Burcu Esmersoy)

Fight Club (Bilgehan Demir)

O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

Ayak Tenis

Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Enes Batur'la Buluşma (Enes Batur)

Survivor Seçmeler

Kaçış (Alper Rende)

Stiller Konuşsun (Raşit Bağzıbağlı & Burcu Esmersoy)

Exxen Güldürü

Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Rol Kes (Toygan Avanoğlu, Ege Kökenli ve Anıl Tetik)

Özcan Show (Murat Özsoy)

Exxen Belgesel

2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Cadde Cadde İstanbul

K-POP

Tosuncuk

Cam Yeniden Cam

Son Süngerci

Son Savaşçı: Midilli

Derinlerdeki Kahraman Mustafa Ertuğrul

Derinlerden Yansımalar - Çanakkale Deniz Savaşları İzleri

Çizgi Dizi ve Filmler

Kral Şakir: Mikrop Avcıları

Süper 1 Takım

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.