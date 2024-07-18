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Medya

Fahrettin Altun'dan ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'e kutlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i kutladı.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan ABU Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'e kutlama
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Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 65 ülkeden 240 üyesiyle dünyanın en büyük yayın teşkilatı olan Asya-Pasifik Yayıncılar Birliği Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber'i ve tüm TRT ailesini tebrik etti.

"Geçtiğimiz kasım ayında TRT'nin ABU Başkanlığını ülkemize getirmesinin ardından bugün elde ettiğimiz bu kazanımla da Birlik içinde daha aktif çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum" ifadesini kullanan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yürütülen iletişim seferberliği adına çok kıymetli olan bu gelişmenin ülke, TRT ve ABU için hayırlı olmasını diledi.

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