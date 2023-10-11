İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7303
  • EURO
    29,4498
  • ALTIN
    1667.05
  • BIST100
    8423.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Medya

Faik Tanrıkulu Star Gazetesi'nde

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi, Doç. Dr. Faik Tanrıkulu'nu yazar kadrosuna kattı. Tanrıkulu, haftada 1 gün yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak. Tanrıkulu'nun ilk yazısı yarın yayınlanacak.

11 Ekim 2023 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
Faik Tanrıkulu Star Gazetesi'nde
ABONE OL

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, her perşembe yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Tanrıkulu, Star Gazetesi'nde göç, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve AB-Türkiye ilişkilerine yönelik yazılarıyla yer alacak.

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu'nun ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

Faik Tanrıkulu kimdir?

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında öğretim üyesidir. Ayrıca Yalova Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve İletişim alanlarında eğitim görmüş ve doktorasını tamamlamıştır. Almanya Türkiye Mainz Başkonsolosluğu'nda 2009-2014 yılları arasında Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak görev yaptı Araştırma alanları arasında Kamu Diplomasisi, Göç ve Mülteci Politikası, Türkiye'nin Enerji Politikası, Dijitalleşme ve AB yer almaktadır. Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği'nin başkanıdır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, Bakanlıklar, Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda çeşitli projeler geliştirip uygulamıştır. Tanrıkulu, göç, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve AB-Türkiye konularında özellikle yoğunlaşmıştır. Bu konularda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi ve kitapları bulunmaktadır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.