Kıbrıs Barış Harekatı'nı ele alarak çarpıtan ve Türk askerini hedef gösteren, Rum yapımı "Famagusta" adlı diziyle tepkilerin merkezine oturan Dijital film platformu Netflix, bu kez de Filistin düşmanlığı politikasıyla tepkilerin odağında yer aldı.

Netflix, skandal bir karara imza atarak 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu 32 Filistin konulu filmden 30'unu sessizce kaldırdı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından Netflix'in bu kararına tepki gösterdi.

Mumcu, "Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek? Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulmün üzerini örtmeye çalışıyorsunuz! Bu son girişiminiz, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçı ve yapımcılara büyük bir saygısızlıktır. Küresel bir platform olarak Netflix'in, Filistin'in sesi olan yapımları susturması kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.