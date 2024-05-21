Fatih Altaylı, Bayraktar AKINCI'nın başarısından rahatsız oldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler, kendilerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi. AKINCI İHA helikopter enkazının yerini 97 dakikada tespit etti. Dünya, arama çalışmalarını AKINCI'nın kamerasından canlı olarak takip etti. Sosyal medyada da paylaşılan canlı yayını 5 milyona yakın kullanıcı takip etti.

FATİH ALTAYLI RAHATSIZ OLDU

Dünya Türk insansız hava aracını konuşurken Fatih Altaylı, AKINCI İHA'nın performansını hazmedemedi. Altaylı "Dünyada termal kamerası olan, bunu bulabilecek başka İHA'lar da var yani bir tek bizimki bulurdu değil" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı hem Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI'yi 'Bir şeyden fazla kasılmaya gerek yok yani' küçüksemeye kalktı hem de AKINCI ve TB2 gibi yerli İHA/SİHA'larımızın ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'ni de kullanmaya başladığı bilgisini gizledi. Ambargo uygulanması halinde İran gibi bu konuda da aciz kalacağımızı ima etti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı. Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından, İran Kızılayı, Cumhurbaşkanı Reisi'ye ait helikopter enkazının yerini bulduklarını duyurmuştu.