Fatih Altaylı ve türevlerinin istismarı... Devleti hedef göstererek ihanetlerini örtemezler

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra devlet-millet el ele seferber oldu. Deprem felaketinin acılarını milli mücadele ruhuyla hep birlikte sarmaya çalışarak büyük bir dayanışma ve birliktelik örneği gösterildi.

Fakat bu büyük felaketi istismar etme gayretinde olanlara ve devleti zayıf göstermeye, milletin hassasiyetlerini provoke etmeye çalıştıklarına üzülerek şahitlik ediyoruz.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Türkiye İşçi Partisi Hatay vekili Barış Atay da, devletin kurumlarına sistematik bir şekilde saldırarak, yürüttükleri algı operasyonlarına tüm adanmışlığıyla devam eden isimlerin başında geliyorlar.

Altaylı, TOKİ'nin başarısını görmezden gelip, devleti, aklın ve bilimin yolundan ayrılmakla itham ederken, kentsel dönüşüm projelerini engellemekle nam salan Atay ise, insanların ölümüne neden olan hatalarını, milletin acılarını sömürerek, devleti hedef alarak örtmeye çalışıyor.

Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinde, "Kentlere ihanet etmek istemiyorsak, aklın ve bilimin peşinden gitmeliyiz." diyerek birkaç mimarın hazırladığı sunumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemesi gerektiği yönünde tavsiyede bulundu.

Tamamıyla bilimi baz alarak hazırlanan TOKİ'nin inşa ettiği binaların depremde yıkım ve yapısal hasar almamasını görmezden gelen Altaylı, devletin kurum ve görevlilerini itibarsızlaştırmaya çalıştı.

"TOKİ KONUTLARI BİR ÇİZİK ALMADI, FATİH ALTAYLI BENCE SEN BAKAN KURUM'U DİNLE"

Altaylı'nın köşesinden yaptığı bu açıklamaları tepki gösteren 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, "Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Emre Arolat, Murat Tabanlıoğlu ve Ece Ceylan Baba bir inisiyatif başlatmış. Altaylı, bu mimarların iyi işler yaptığını söylüyor. Dün bu ekip bir araya gelip oldukça değerli bir gruba sunum yapmışlar. Oldukça değerli bir grup kim bilmiyorum. Bu toplantı hakkında bilgi verdikten sonra Fatih Altaylı şöyle bir tavsiyede bulunuyor: 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ricam, bu sunumu izlemesidir. Kentlere ihanet etmek istemiyorsak, aklın ve bilimin peşinden gitmeliyiz. Bu arkadaşlar hiçbir bedel istemeden, akıl ve bilimi en azından kentlere sokmak istiyorlar.' Fatih Altaylı ve türevleri milleti; bilgisiz, cahil, yobaz, bilimden uzak eğitilmesi gereken insanlar olarak bildikleri için ve kendilerine bu isimleri -ki kıymetli isimlerdir muhtemelen- ben tanımıyorum. Ama şöyle bir soru geliyor insanın aklına: Bunlar iyi, geri kalanlar kötü mü? 11 vilayette yer alan yaklaşık 130 bin bağımsız konutu inşa eden TOKİ aklı ve bilimi kullanarak buraları inşa etti ve depremde bir tane çizik almadı bu binalar. Eğer birileri birilerini dinleyecekse başta sen olmak üzere senin kafanda olanların tamamı TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u dinlesin. Yardımcısı Levent Bey'i dinlesin. Onların bağlı olduğu Bakan Kurum'u dinlesin" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ ATAY SEN YÖNLENDİRDİN BUNLARI"

Bakan Kurum ve ekibinin bölgede yapmak istedikleri kentsel dönüşümlere CHP'li ve TİP'li solcuların engel olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bugün ucuz kahramanlık yapan Barış Atay gibileri Antakya'da, Hatay'da, Hatay'ın çeşitli ilçelerinde, İskenderun'da Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kentsel dönüşüm kararı hakkında, "Bunlar rantçı. Rantsal dönüşüm bu. Bunları sakın yapmayın" diye bölgeye gidip eylemler yaptılar. Bu insanların ölümüne neden oldular. Devlet kentsel dönüşüm yapmış olduğu yerlerin tamamını Fatih Altaylı'nın da dediği gibi bilimin, aklın ışığında yaptı. Bir tane çizik olmadı. Faydan uzak yaptı, zemini güçlendirdi. Riskli olan bölgelerin hepsi özel mülk. Buna rağmen Bakanlar Kurulu kararıyla riskli ilan edildi. "Burayı başka yere taşımamız lazım. Müsaade edin. Burayı değiştirelim" denildi. Devlet yalvardı. Kanun çıkarttı. Karar çıkarttı. Danıştay'a gittiniz. Barış Atay sen yönlendirdin bunları. Bugün koca koca laflarla "Devlet nerede? Hükümet nerede" diyen tiplerin tamamı o kentsel dönüşüm yapılmasın diye, "Ranta karşıyız, rantsal dönüşüme karşıyız" dediler. Şimdi de kalkmışlar "Akıldan, bilimden falandan faydalanmak istiyorsa, Murat Kurum o sunumu izlesin" diyorlar. Bakan Kurum ve ekibinin yapmış olduğu, hükümetin yapmış olduğu işleri Fatih Altaylı önce sen bir izle. Vicdanın yok farkındayım ama belki kırıntısı kalmıştır. 'Doğruları, gerçekleri söylediğim için bana saldırıyorlar' yalanından vazgeçersin belki." dedi.