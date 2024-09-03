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Medya

Fatih Altaylı'nın asılsız iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Fatih Altaylı'nın “Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

3 Eylül 2024 Salı 11:45 - Güncelleme:
Fatih Altaylı'nın asılsız iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) sosyal medya hesabından, Fatih Altaylı'nın asılsız iddiasıyla ilgili açıklama yapıldı.

"İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, "kayıp çocuk sayısı" ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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