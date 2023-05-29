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Medya

Fatih Portakal bile istifa çağrısında bulundu: Artık siz bu partiden gitmelisiniz

Muhalefet yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini kaybederek büyük hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu. CHP'de bir değişikliğe ihtiyaç olduğuna ve istifaya dikkati çeken Fatih Portakal, 'Portakal, 'Artık siz bu partiden gitmelisiniz ve siz yerel seçimde o seçimde, bu seçimde diyerek ertelememeniz gerekiyor ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var.' dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 22:51 - Güncelleme:
Fatih Portakal bile istifa çağrısında bulundu: Artık siz bu partiden gitmelisiniz
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

KILIÇDAROĞLU'NA YOĞUN ELEŞTİRİ

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde ve dün yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda kaybeden, adeta hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, CHP seçmeninden ve tabanından yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Çok sayıda muhalif seçmen, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

"ARTIK GİTMELİSİNİZ"

CHP'li Portakal, Kılıçdaroğlu'nun girdiği her seçimi kaybetmesine tepki gösterdi.

Portakal, canlı yayında şöyle konuşarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı:

"Artık siz bu partiden gitmelisiniz ve siz yerel seçimde o seçimde, bu seçimde diyerek ertelememeniz gerekiyor ve bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Bakınız seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor artık."

Kemal Kılıçdaoğlu'na "torunlarınızla vakit geçirin" diyen Portakal, "Her seçime giriyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınıza eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin silinmesi gerekiyor yönünü bulması gerekiyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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