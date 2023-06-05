Fatih Portakal bile oyunu gördü: Koltuğu bırakmak istemiyor

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal CHP'nin yeni MYK'sı hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Birçok konuda CHP MYK'sını eleştiren Fatih Portakal'ın Ekrem İmamoğlu ile ilgi sözleri dikkat çekti.

Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası CHP'yi yerden yere vurdu. Son olarak yeni CHP MYK'sını sert bir dille eleştiren Portakal, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birlikteliği bitti. Siyasette baba-oğul olmuyormuş onu gördük." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağına da dikkat çeken Portakal, "CHP yeni MYK'sını açıkladı. Hayırlı olsun. Tespitlerim: Yeni a takımı Kılıçdaroğlucu. Parti örgütü de kendine bağlanmış. Bir yere gitmiyorum mesajı bu. Kılıçdaroğlu&imamoğlu birlikteliği bitti. Siyasette baba&oğul olmuyormuş onu gördük. Kılıçdaroğlu muhalefet koltuğu bırakmak istemiyor. Ekimde kurultay olur. İmamoğlu aday olabilir. A takımı delegeye heyecan verir mi? CHP liderini tutmaya yeter mi? Yaz ve sonbahar sıcak geçecek." dedi.