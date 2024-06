FETÖ ile ABD arasındaki kirli planı canlı yayında deşifre etti: Tiyatro oynuyorlar

FETÖ, Türkiye aleyhinde propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Örgüt mensupları bu kez ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye'yi şikayet eden bir mektup yazdı. Güvenlik kaynakları, FETÖ'nün kendi içindeki çatlağı gidermek için bu yola başvurduğu değerlendirmesini yaptı. Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, konuyla alakalı çarpıcı işbirliği iddialarında bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümüne sayılı günler kala ihanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), yeni bir hamlede bulundu. Örgüt, Türkiye'yi karalamak ve kendisini aklamak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a bir mektup yazdı.

FETÖ'DE KOPUŞLAR BAŞLADI

Güvenlik kaynaklarına göre; iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşının kaçırılma iddiaları sonrasında FETÖ'den kopuşlar başladı. Örgütün sözde üst yönetimi bu parçalanmayı engellemek için yollar arıyor.

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, Murat Özer'in moderatörlüğünde 24 TV'de yayınlanan "Esas Mesele" programına konuk oldu. Konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Özer, ABD ve FETÖ arasında işbirliği olduğu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

"ABD ŞEYTANIN YERYÜZÜNDEKİ HALİ"



Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ (@basbugcoskun): Amerika şeytanın yeryüzündeki halidir. Bunlarda yol ve yöntem bitmez. Bugün Morales olur, yarın başkası üzerinden darbe denerler. Biz Bolivya'ya örnek olduk. #EsasMesele pic.twitter.com/nha0O3NKoM — 24 TV (@yirmidorttv) June 28, 2024

'FETÖ'NÜN OYNADIĞI OYUN ABD'NİN VERDİĞİ AKIL'

Coşkun Başbuğ'un konuşmalarından satır başları:

FETÖ ile mücadele de enteresan işler yaşanıyor. Örgüt elemanı gibi haberleş, her türlü pisliğin içinde ol sonra ben 'mağdurum' de. Şu an örgüt bu tiyatroyu oynuyor. Şu an FETÖ'nün oynadığı oyun ABD'nin verdiği akıl.

'BİR İSMİ PARLATIP YUTTURMAYA ÇALIŞACAKLAR'

FETÖ, Biden'a 'Herkes görevine iade edilsin, bu hukuk skandalı sona ersin.' diye mektup yolladı. Geçmişe bir sünger çekelim diyen FETÖ, yine bir ismi parlatarak halka 'işte gerçek cemaat' diye bize yutturmaya çalışacaklar. Bu planın adım adım taşları döşeniyor, şimdiden söylüyorum.

'ADLİYE VE EMNİYET HATAYA YER VERMEZ'

Yargıda 450 hakim ve savcının iadesi maalesef ki yapıldı. Şu anda bu isimler dava bakıyorlar. Madem böyle adliyeye başvurduğunda savcılıktan kağıt istemeyeceksin. Adliye, emniyet hataya yer vermez.

'BEDELİ AĞIR OLUR'

Dolayısıyla bunları böyle uygularken üzerine bir de suç ortadayken delil yetersiz diyerek dava baktıramazsınız. FETÖ'den yargılanmış iade edilmiş bir kişi beni yargılayacak ve buradan adalet mi çıkacak? Bir sıkıntı var, bunun üzerine gitmek gerekir. Allah korusun sonra bedeli ağır olur.

'ABD, ŞEYTANIN YERYÜZÜNDEKİ HALİDİR'

Örneğin Bolivya... Kısa sürede hemen hukuki işlemleri uyguladı. Böyle olduğu halde bu badirelerle karşılaştı. Çünkü Amerika şeytanın yeryüzündeki halidir. İkisi yan yana gelse şeytan hangisi diye karıştırırsın.

'ABD BİR ANDA YERLE BİR OLACAK'

Bunlarda yol ve yöntem bitmez. Bugün Morales olur, yarın başkası üzerinden darbe denerler. Biz Bolivya'ya örnek olduk. Bu domino etkisi diğer coğrafyalara da yansıyacak. Şer düzenin, insanlık lehine yıkılmasının arefesindeyiz. ABD bir anda yerle bir olacak, çok yakın. Çok dikkatli olmak zorundayız, en ufak hata her şeyin mahvolmasına neden olur.