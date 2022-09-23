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Medya

FETÖ'cünün kitabını Halk TV'de tanıttı!

Başkan Erdoğan'ı idamla tehdit eden FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat'ın kitabı Halk TV'de tanıtıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 08:09 - Güncelleme:
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İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem asmakla tehdit eden ve FETÖ'den yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun kitabını tanıttı. Küçükkaya, kitabı kameralara göstererek "Gökçe Fırat, kitabıyla bizimle birlikte" diyerek tanıtım yaptı.

TÜRKSOLU dergisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Küçükkaya'ya teşekkür edilerek, "Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de bu sabah yayımlanan İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programında başyazarımız Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı" denildi.

Ergenekon-Balyoz kumpas davalarına delil olarak kullanılan ve Cumhuriyet mitinglerinde açılan "Ordu Göreve" pankartını açan grubun başında olan Fırat, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Zaman gazetesine destek için Çağlayan Adliyesi önündeki eyleme katılan Fırat, Bank Asya için de Twitter'dan destek mesajları yayınlamıştı.

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