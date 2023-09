Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Katman, her pazartesi ve cuma yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Filiz Katman, Star Gazetesi'nde küresel iklim değişikliği, enerji politikaları, enerji güvenliği, terörizm, güvenlik, siyasal şiddet, siber tehditler, siber güvenlik, terörizmin finansmanıyla mücadele gibi yazılarıyla yer alacak.

Filiz Katman'ın ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Katman kimdir?

Doktor Öğretim Üyesi Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü, doktora derecesini Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Terörizm programından almıştır. Oxford Üniversitesi Pembroke College Savaşın Değişen Karakteristiği Programı, Yale Üniversitesi Savaş, Çatışma ve Düzen Programı, NATO Uluslararası Okulu ile NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Harvard Üniversitesi Çatışma ve Afetlerde İnsan Yardım sertifika programlarına katılmıştır. Dr. Katman halen İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPPAM) Kurucu Müdürü, EPPAM Policy Review Editörü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Erasmus+ Bölüm Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. St. Andrews Üniversitesi Suriye Çalışmaları Merkezi'nde Kıdemli Uzman olan Dr. Katman, AB COST Aksiyonu CA18228-Global Atrocity Justice Constellations, COST Projesi, Türkiye Temsilcisi iken CA16232-European Energy Poverty Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation projesinde Working Group 1: Integration - Transformation the state of the art ve Working Group 2: Indicators – Developing an operational European energy poverty framework; CA17135-Constitution Making and Deliberative Democracy projesinde Working Group 2: Minority Groups and Deliberative Democracy, Working Group 3: e-Deliberative Democracy, CA18236-Multi-Disciplinary Innovation for Social Change (SHIINE) projesinde ve CA15212-The Citizen Science projesinde, CA19126-Positive Energy Districts European Network projesinde Working Groups 1: PED Mapping, Characterisation and Learning, Working Group 2: Guides and Tools, CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity Working Group 1: Meta-study on the intersection between Religion and Migration, Working Group 2: Narratives of Migration through the Lenses of Religious/Non-Religious Beliefs, Working Group 3: Design of Practice-Oriented Research Projects, Working Group 4: Migration and Religious Diversity through the lenses of Gender and Age, Working Group 5: Communication and Dissemination, CA20109 -Modular Energy Islands for Sustainability and Resilience, CA20138 - Network on Water-Energy-Food Nexus for a Low-Carbon Economy in Europe and Beyond çalışma gruplarında üye olarak görev yapmaktadır. Katman NATO COE-DAT tarafından yürütülen Analysis of Countering Terrorism Financing Policy of Turkey, Countering Terrorism Financing Project and Challenges and Opportunities to Maritimes in Global Energy Security, Good Practices in Counter Terrorism Maritime Domain Project projesinde araştırmacı olarak yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödül ve burs alan Dr. Katman küresel iklim değişikliği, enerji politikaları, enerji güvenliği, terörizm, güvenlik, siyasal şiddet, siber tehditler, siber güvenlik, terörizmin finansmanıyla mücadele ve NATO hakkında ulusal ve uluslararası makale ve kitapların yazarıdır. BBC World News'ta uzman olarak görev yapan Dr. Katman TÜBİTAK Akademik Araştırma Fonları Programı'nda Gözlemci Panelist, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi İcra Kurulu Danışmanı ve Yabancı Enerji Yatırımcıları Derneği Onursal Danışma Kurulu Üyesi'dir.