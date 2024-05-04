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Medya

Firari Erk Acarer'den Almanya'ya ajanlık itirafı: Benim yaptığım haberler özellikle isteniyor

Daha önce MİT mensubu şehidin bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşarak ifşa eden firari Erk Acarer, ajanlık yaptığını, 'Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor.' sözleriyle itiraf etti.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 13:09 - Güncelleme:
Firari Erk Acarer'den Almanya'ya ajanlık itirafı: Benim yaptığım haberler özellikle isteniyor
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CHP yandaşı Birgün'ün yazarı Erk Acarer hakkında, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Youtube'de yayın yapan sözde gazeteci Acarer, yaptığı ajanlığı ifşa etti.

Acarer, "Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor" dedi.

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