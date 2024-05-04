CHP yandaşı Birgün'ün yazarı Erk Acarer hakkında, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Youtube'de yayın yapan sözde gazeteci Acarer, yaptığı ajanlığı ifşa etti.
Acarer, "Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle isteniyor" dedi.
FİRARİ ERK ACARER'DEN AJANLIK İTİRAFI!— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 4, 2024
Daha önce MİT mensubu şehidin bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşarak ifşa eden firari Erk Acarer, ajanlık yaptığını itiraf etti:
"Benim yaptığım haberler Alman emniyeti ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından özellikle... pic.twitter.com/A9BQpfu2FU