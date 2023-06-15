Fondaş Cumhuriyet'te rüşvet skandalı! Doğrulayınca görevden alındı

Cumhuriyet Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

YAZISI SANSÜRLENDİ

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, dün gazete yönetiminin buna yeterince ilgi göstermediğini anlatan yazısının sansürlendiğini belirtmişti. Söz konusu yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, paylaşımına "Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet'te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam" notunu düşmüştü.

"PARA KARŞILIĞINDA HABER YAPILDI"

Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesinde son dönem yaşanan tartışmalara değindiği yazısında, "Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş.

Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim" ifadelerini kullanmıştı.

GÖREVDEN ALINDIĞINI DUYURDU

Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tuncay Mollaveisoğlu'nun bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda genel yayın yönetmenliği görevinden alındığını duyurdu.

Mollaveisoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Etik tartışma yönetimde başlayıp yargıya ve basına yansıdı... "Taraf olursan görevden alırız" dediler. Gazeteciliğin tarafında oldum.. Görevden alındım.. Okurlarımıza, dostlarıma saygı ile duyuruyorum."

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: ÇİKOLATA KUTUSU İÇERİSİNDE RÜŞVET PARASI

Savcılığa sunulan dilekçede, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu iddia edildi. Dilekçenin devamında şikayet konusu olayların 16 Mayıs tarihinde Yeni Gün A.Ş Başkan vekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de Vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi.

PARAYI GAZETEYE GETİRDİLER

Şüpheli sıfatıyla yer alan Esra isimli kişinin anlattığına göre, "Bu Kanun'un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazetede haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' gazeteye getirilmiştir." denildi.

PARANIN İZİ KAYBEDİLDİ

Gazetenin mevcut Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve İnternet Portalı'nın Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin de bu olaylar hakkında Alev Coşkun ile görüştükleri ve olaylara tanık oldukları iddia edildi. Dilekçede alınan paranın şirket muhasebesine girmediği ve ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığı kaydedildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, bir gazetenin, Meclis'te Temmuz 2022'de kabul edilen "e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapması karşılığında bir e-ticaret şirketinden para aldığı" iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Muş, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticarette tekelleşmeyi kaldıran ve yerli üreticiyi koruyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, TBMM'de 1 Temmuz 2022'de oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlattı.

Bir e-ticaret firmasının, bu yasanın aleyhine propaganda yapılması için bir gazeteye para aktardığına ilişkin iddiaların, söz konusu gazetenin genel yayın yönetmeni tarafından kamuoyuna duyurulduğunu belirten Muş, dile getirilen tarihlerde bu gazetede e-ticaret yasası aleyhine birçok haberin yer aldığını anımsattı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çeken Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gazetenin 'e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapılması için para aldığı' iddiaları ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır. Belli lobilerden para alınarak TBMM'nin iradesine kastetme amaçlı yapılan bu maksatlı yayınların ve onlara para aktardığı iddia edilen e-ticaret firmasıyla ilgili yargısal süreçlerin başlatılması kamuoyunun beklentisidir.

Ayrıca bu e-ticaret firması tarafından söz konusu gazete haricinde başka gazeteler ve köşe yazarları nezdinde de belli paralar aktarmak suretiyle benzer girişimlerde bulunulup bulunulmadığı da araştırılmalıdır. TBMM'nin bir üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak bu vahim iddialarla ilgili süreçlerin takipçisi olmak ve bunların soruşturulmasını istemek benim en temel görevlerimden biridir."