Fondaş Cumhuriyet'te rüşvet skandalı! İlginç CHP detayı

Cumhuriyet Gazetesi'nin Temmuz 2022'de oybirliğiyle Meclis'ten geçen e-ticaret yasası aleyhinde rüşvetle haber yayınladığı ortaya çıktı. Gazetenin eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, avukatı Turan Karakaş, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok'un bir e-ticaret sitesi ile bu tarz bir ilişki kurdukları iddia ediliyor. İddialar arasında 500 bin TL'lik paranın çikolata kutusu içinde gazeteye getirildiği de var.

Faruk Bildirici, Cumhuriyet'in rüşvetten önce ve sonra yayınladığı haberleri sitesinde paylaştı.

ÜSTÜNE GİTTİ GÖREVDEN ALINDI

Olay Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'nın sorumlu isimler hakkında, 'manipülatif haber yapma' karşılığında kayıt dışı para alarak 'güveni kötüye kullandıkları' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasıyla gündeme geldi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, süreci detaylı anlatan bir yazı kaleme aldı ancak yayınlanmasına izin verilmedi. 'Dönemin yöneticileri gazetemizin itibarına suikast yaptı" diyen Mollaveisoğlu dün görevinden alındı.

İLK HABER OLUMLUYDU

Gazeteci Faruk Bildirici ise kendi internet sitesinden Cumhuriyet gazetesi özelinde o dönem yasaya karşı yürütülen kampanyaya dikkat çekti. "Başlangıçta yasa hakkında medyada yayımlanan haberler de genellikle olumluydu. Ama yürürlülük tarihi başlarken aniden hava döndü; aleyhte bir kampanya başladı" diyen Bildirici, şu bilgileri paylaştı: "Cumhuriyet, TBMM'den geçmesinin ardından yasayı destekledi, 3 Temmuz 2022'de yayımlanan haber, 'Kartlar yeniden dağıtılacak' başlığını taşıyordu ve 'jet hızıyla geçen yeni yasa, e-ticarette tekelleşmenin önünü kapatmayı amaçlıyor' deniliyordu. Ancak Cumhuriyet, Aralık 2022'den itibaren tamamen yasanın karşısında poziyon aldı, sonraki 6 haberde olumlu görüşler yok sayıldı."

Bildirici o dönem başka medya kuruluşlarında da benzer tarzda 'yasa karşıtı' yayınlar yer aldığını yazdı, örnekler verdi. (Skandalla ilişkilerini teyit edemediğimiz için isimleri yayınlamıyoruz.)

CHP ÖNCE DESTEKLEDİ SONRA AYM'YE GÖTÜRDÜ

E-ticaret piyasasındaki tekelleşmeyi önlemeyi amaçlayan yasa o dönem Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanmış ve TBMM'de hiç ret oyu almadan 307 oyla kabul edilmişti. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yasayı bütün süreçte destekleyen CHP, 7 Temmuz 2022'de Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu. Basında karşı haberlerin yayınlandığı süreçte Danıştay 10. Dairesi yasanın uygulama yönetmeliğinin yürütmesini durdurdu. AYM, CHP'nin iptal talebini esastan görüşmeye karar verdi. Yasanın 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi gerekiyordu.

BAŞKA GAZETECİLER VAR MI ARAŞTIRILMALI

Eski Ticaret Bakanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş skandalla ilgili olarak yargısal süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu: "Türkiye bir hukuk devletidir. İddialar ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır. Belli lobilerden para alınarak TBMM'nin iradesine kastetme amaçlı yapılan bu maksatlı yayınların ve onlara para aktardığı iddia edilen e-ticaret firmasıyla ilgili yargısal süreçlerin başlatılması kamuoyunun beklentisidir. Ayrıca bu e-ticaret firması tarafından söz konusu gazete haricinde başka gazeteler ve köşe yazarları nezdinde de belli paralar aktarmak suretiyle benzer girişimlerde bulunulup bulunulmadığı da araştırılmalıdır. TBMM'nin bir üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak bu vahim iddialarla ilgili süreçlerin takipçisi olmak ve bunların soruşturulmasını istemek benim en temel görevlerimden biridir."