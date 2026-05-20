Fondaş Halk TV'de yayınlanan bir seçim anketi haberinde, partilerin toplam oy oranlarının yüzde 100'ü aştığı görüldü. Sosyal medyada alay konusu olan Halk TV, herhangi bir açıklama yapmadan haberle ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

Seçim dönemi öncesi algı operasyonlarına hız veren fondaş medyanın manipülasyon çabası bu kez sert kayaya çarptı. Fondaş Halk TV, ekrana getirdiği son seçim anketinde adeta bir skandala imza atarak rezil rüsva oldu.

ALGIYA GİRİŞİRKEN REZİL OLDULAR

Provokasyon amacıyla hazırlanan anket grafiğinde partilerin oy oranları öyle bir şişirildi ki, oranların toplamı yüzde 100'ü aştı.

Ekranlara verilen ankette CHP yüzde 31,5, AK Parti 29,3, DEM Parti 9,2, Saadet Partisi 9,2 MHP 4,3, İYİ Parti 5,5, Anahtar Parti, 3,7, Yeniden Refah 7,9, Zafer Partisi'nin 3,1 oy aldığı görüldü. Söz konusu ankete göre toplam oy oranlarının 103,7 olduğu anlaşıldı.

Ekrandaki rakamların basit bir ilkokul matematiğiyle bile uyuşmadığını gören vatandaşlar, sosyal medyada Halk TV'yi ve Ece Üner'i adeta topa tuttu. Dalga konusu olan skandal tablo, fondaş medyanın kurgu anketlerinin ne derece güvenilmez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

REZALETİ ÖRTME ÇABASINA GİRDİLER

Sosyal medyada yükselen tepkiler ve alaylı yorumlar karşısında ne yapacağını bilemeyen Halk TV, çareyi paylaşımları silmekte buldu. Rezilliğin boyutunun büyümesi üzerine, yapılan usulsüz algı girişimine dair tüm paylaşımlar ve haber linkleri hiçbir açıklama yapılmadan apar topar internetten temizlendi.