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Medya

Fondaş medya TELE1'de İHA-SİHA'larla ilgili alçak iftira

Fondaş Tele1 ekranları yine bir skandala sahne oldu. Katıldığı yayında konuşan Meriç Köyatası'nın hiç bir dayanağı olmadan ortaya attığı savunma sanayiine yönelik alçak iftirası büyük tepki çekti.

1 Nisan 2023 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
Fondaş medya TELE1'de İHA-SİHA'larla ilgili alçak iftira
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Türkiye, yerli üretim insansız hava araçlarıyla dünyada kendinden söz ettiriyor. Savunma sanayii alanında büyük bir başarı elde eden İHA ve SİHA'lar, dünya pazarında da büyük ilgi görürken, muhalefet kanadından eleştiriler yapılıyor.

Son olarak CHP'nin yayın organı TELE1 televizyonunda konuşan sözde gazeteci ve ekonomi yazarı Meriç Köyatası alçak iftiralarda bulundu.

Her fırsatta yerli savunma sanayini hedef alan fondaş Tele1 ekranlarında Meriç Köyatası'nın skandal sözleri tepki çekti.

Köyatası İHA ve SİHA'larımıza ilişkin, "O SİHA'yı neyle yaptın sen? O savunma sanayide Aselsan da, o teknolojiyi üreten ondan sonra faili meçhul cinayetlerden neden çaldın? Bunlar biliniyor mu? Bunlar konuşuluyor mu? İnsanların hem varlığına çöküyorlar hem bilgi birikimine çöküyorlar." ifadesini kullandı.

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