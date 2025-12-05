İSTANBUL 20°C / 11°C
Medya

Fondaş medyada kaos! Yılmaz Özdil'den kovulanları kızdıracak gönderme

Fondaş Sözcü'nün yönetimine getirildikten sonra Özlem Gürses ve Uğur Dündar gibi isimlerin de aralarında olduğu birçok ismi kovan Yılmaz Özdil, 'Ağlayacaksanız oynamayalım' paylaşımı yaptı.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Fondaş medyada ortalık karıştı.

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü, Korkusuz ve Sözcü TV'yi kapsayan Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

İlk etapta pek çok editör, muhabir, üst düzey yöneticiden oluşan onlarca kişi kanaldan kovuldu.

Ardından kanalın sembolik isimlerinin tasfiyesi başladı.

İlk olarak Özlem Gürses'in ayrılığı duyuruldu. Ardından dedikodulara karşı ön alan Uğur Dündar son köşe yazısıyla Sözcü'den ayrıldığını açıkladı.

ÖZDİL'DEN KIZDIRACAK GÖNDERME

Öte yandan, tepkiler sonrası kanaldan kovulanlara gönderme yapan Özdil, "Ağlayacaksanız oynamayalım." dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil mesajına gülücük işareti de ekledi.

