Fondaş medyada ortalık karıştı.
Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü, Korkusuz ve Sözcü TV'yi kapsayan Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi.
İlk etapta pek çok editör, muhabir, üst düzey yöneticiden oluşan onlarca kişi kanaldan kovuldu.
Ardından kanalın sembolik isimlerinin tasfiyesi başladı.
İlk olarak Özlem Gürses'in ayrılığı duyuruldu. Ardından dedikodulara karşı ön alan Uğur Dündar son köşe yazısıyla Sözcü'den ayrıldığını açıkladı.
ÖZDİL'DEN KIZDIRACAK GÖNDERME
Öte yandan, tepkiler sonrası kanaldan kovulanlara gönderme yapan Özdil, "Ağlayacaksanız oynamayalım." dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil mesajına gülücük işareti de ekledi.