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Medya

Fondaş medyanın Bakan Yerlikaya hakkındaki yalanı çürütüldü: Böyle bir ifade kullanmamıştır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), fondaş medyanın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Al Jazeera'ya verdiği röportaj hakkındaki manipülasyonunu çürüttü. DMM'den yapılan açıklamada, ''Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde hemen vatandaş oluyor' şeklinde bir ifade kullanmamıştır.' denildi.

Star Gazetesi28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
Fondaş medyanın Bakan Yerlikaya hakkındaki yalanı çürütüldü: Böyle bir ifade kullanmamıştır
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) bazı fondaş medya kuruluşlarının Bakan Yerlikaya'nın Al Jazeera'ye verdiği röportaj hakkındaki çarpıtmalarına açıklık getirdi.

DMM, konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

DMM'nin paylaşımında "Bakan Yerlikaya Al Jazeera'ya verdiği röportajda, "Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde hemen vatandaş oluyor" şeklinde bir ifade kullanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Yerlikaya'nın söz konusu röportajda , bazı medya kuruluşlarında olduğu gibi ifadeler kullanmadığı belirtilen açıklamada ayrıca şu bilgilendirme yapıldı;

"İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Al Jazeera'ya verdiği röportaj incelenmiş, iddiaların asılsız olduğu tespit edilmiştir. Bakan Yerlikaya'nın röportaj esnasında iddia edildiği gibi bir ifade kullanmadığı, yabancı yatırımcılarla ilgili açıklamasının, "konut satışıyla vatandaşlık açıklaması" şeklinde manipüle edildiği belirlenmiştir.

Bakan Yerlikaya Al Jazeera'ya verdiği röportajda, "Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı, gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde hemen vatandaş oluyor" şeklinde bir ifade kullanmamıştır. "

Star Gazetesi

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