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Medya

Fondaş Sözcü yazarından skandal sözler! Millet iradesini hiçe saydılar

ABD tarafından fonlanan FOX TV'de konuşan Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker, millet iradesine saygı duymayarak skandal açıklamalarda bulundu. Fondaş Sözcü Gazetesi'nin yazarı Toker'in konuştuğu sırada sunucunun 'sus' işareti yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

28 Mayıs 2023 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Fondaş Sözcü yazarından skandal sözler! Millet iradesini hiçe saydılar
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Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminin ardından açılan sandık oranı 99,80'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi yüzde 52,15 ile önde bitirerek zafer elde etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." dedi.

SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI TOKER'DEN SKANDAL SÖZLER

Öte yandan fondaş FOX TV'de seçimi değerlendiren Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker skandal açıklamalara imza attı.

Fondaş Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker açıklamasını sürdürerek, "Serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Demokratik protestoları kriminalize etmememiz lazım." dedi.

Sunucunun Toker'e 'sus' işareti yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

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