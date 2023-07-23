Fonu kesilen Halk TV'te kavga canlı yayına taşındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedildiğini dün duyurması ardından Halk TV ekranlarında ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı.

Halk TV'de Bengü Şap Babaeker'in sunuculuğunu yaptığı programa DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay dün olarak konuk olarak katıldı ama program esnasında yaşanan son gelişmelerin esintileri programa farklı bit boyutta yansıdı. Çünkü Bülent Umay'ın Halk TV'nin temel misyonu ve CHP'nin televizyon kananıyla anlaşması ve ilişkilerini sert eleştirmesi ardından sunucu tarafından şoke eden bir soru aktarıldı.



"MUMAY'IN EŞİ, EREN ERDEM'İN ÇALIŞMA ARKADAŞI"

Program sunucusu Bengü Şap Babaeker, "Bülent Mumay'ın bazı eleştirileri oldu. Ona da bir soru gelmiş; Bülent Mumay, bu yapılanın ne CHP açısından ne de Halk TV açısından tam anlamıyla etik sayılamayacağını söylemişti. Bir soru var Bülent Mumay; 'Burada bir çıkar çatışması görülüyor çünkü Bülent Mumay'ın eşi, Eren Erdem'in çalışma arkadaşı' diye. Bunu açıklamak ister misin?" şeklinde bir soruyu aktardı.

"BU SORUYU SENDEN DUYDUĞUMA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Bülent Mumay ise Babaeker'in aktararak sorduğu soruya üzüldüğünü ifade ederek şöyle yanıt verdi: "Öncelikle bu soruyu senden duyduğum için çok üzüldüm çünkü bir kadın olarak, bir gazetecinin eşinin işinin, bir başkasının yaptığı işe etkisini sormanı hakikaten ayıpladım. Evet, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum.

Eşim yaklaşık 2 hafta önce CHP'nin sosyal medya politikalarının koordinatörü olarak atandı. Dolayısıyla benim CHP'ye yaptığım eleştirileri her halde programın başından sonuna izleyenler duymuştur. Dolayısıyla bir çıkar çatışması olduğunu düşünmüyorum. Bu soruyu zül buluyorum ama sordun diye söylüyorum, gelen her soruyu yansıtıp yansıtmadığından emin değilim ama..."



"BUNU YANSITMAYI TERCİH ETTİM"

Televizyon sunucusu Bengü Şap Babaeker Bülent Mumay'ın cevabının ardından araya girerek "Bunu yansıtmayı tercih ettim" açıklamasını yaptı.

Bülent Mumay ise bu sözlerin ardından şunları söyledi: "Bunu tercih ettiysen yanıtının da bu olduğunu az çok biliyorsundur ama bir kez daha söylüyorum, ben 27 yıldır gazetecilik yapıyorum. Eşimin 2 hafta önce atandığı bir işten dolayı ben ne CHP'ye ne de daha önceden de yaptım Halk TV eleştirilerimi esirgemedim esirgemeyeceğim de..."

