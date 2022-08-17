FOX TV bile İmamoğlu'na isyan etti: Gerçekten çözdünüz mü?

İBB'nin "su taşkınlarını çözdük" pankartlarını ana haber bültenine alan FOX TV, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul'da, pazartesi günü etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede taşkınlar meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen, İBB'nin astığı 'su taşkınlarını çözdük' pankartları nedeniyle İmamoğlu'nu eleştirdi.

FOX TV Ana Haber sunucusu Birsen, "Gerçekten çözdünüz mü? Ve ne kadar para harcanmış buna? 10 milyar 600 milyon lira. Yatırım yaparak, sözüm ona çözmüş İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Yazık günah o paralar boşa harcanmış demek ki." dedi.