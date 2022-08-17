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Medya

FOX TV bile İmamoğlu'na isyan etti: Gerçekten çözdünüz mü?

İstanbul'da pazartesi günü etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede taşkınlar meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük' açıklaması FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen'i bile isyan ettirdi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
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İBB'nin "su taşkınlarını çözdük" pankartlarını ana haber bültenine alan FOX TV, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye tepki gösterdi.

İstanbul'da, pazartesi günü etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgede taşkınlar meydana geldi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren FOX TV Ana Haber sunucusu Burak Birsen, İBB'nin astığı 'su taşkınlarını çözdük' pankartları nedeniyle İmamoğlu'nu eleştirdi.

FOX TV Ana Haber sunucusu Birsen, "Gerçekten çözdünüz mü? Ve ne kadar para harcanmış buna? 10 milyar 600 milyon lira. Yatırım yaparak, sözüm ona çözmüş İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Yazık günah o paralar boşa harcanmış demek ki." dedi.

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