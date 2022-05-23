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Medya

FOX TV spikeri Gülbin Tosun'dan acılı anneye ağır hakaret: Arsız sefil

FOX TV haber spikeri Gülbin Tosun, Antalya'da sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ve tehdit etti. Sosyal medyadan büyük tepki gören hakaret sonrası Gülbin Tosun istifaya davet edildi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
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Antalya'da sokak köpeklerinin kovalaması sonucu kamyon altında kalarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, sosyal medya hesabından başıboş köpeklerle ilgili sitemde bulundu.

'ARSIZ SEFİL, PEŞİNDEN GELİYORUM'

Gülbin Tosun, Derya Pınar'ın yaptığı paylaşıma "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yorumunda bulundu. Gülbin Tosun'un yorumuna kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcılarının "O Mahra Pelin Pınar'ın annesi" uyarısı üzerine tweetini silen Tosun, bir süre sonra aynı yorumu yeniden yazdı.

Acılı annenin tweetine yaptığı yorumla şimşekleri üzerine çeken Gülbin Tosun için sosyal medya kullanıcıları #GülbinTosunİstifa hashtagi açtı. Hashtag kısa sürede binlerce tweet alarak TT oldu. Sosyal medya kullanıcıları FOX Tv spikerine adeta ateş püskürdü.

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