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Medya

Fox TV sunucusundan algı operasyonu! Hükümeti eleştirip muhalefete oy istedi

Fox TV sunucusu Gülbin Tosun, canlı yayında algı operasyonuna girişti. Hükümeti eleştirerek, muhalefete açıkça oy isteyen Tosun'un sözleri pes dedirtti.

27 Mart 2023 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Fox TV sunucusundan algı operasyonu! Hükümeti eleştirip muhalefete oy istedi
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Fox TV, 14 Mayıs seçimleri öncesi algı operasyonlarını her gün bir adım öteye taşıyor. Algı operasyonlarının tükenmediği kanalda son yaşanan ise bu kadarına 'pes' dedirtti. Fox TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun, hükümeti eleştirerek, muhalefete açıkça oy istedi. Bu konuşmaya sosyal medyada tepki yağdı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRİP MUHALEFETE OY İSTEDİ!

CHP'li yönetici tadında konuşan Fox TV sunucusu Gülbin Tosun canlı yayında mesleğini unuttu. Tosun, "Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım." ifadeleri ile başlayan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...

Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...

Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?

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