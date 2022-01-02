2 Ocak 2022 Pazar 14:45 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 14:47

FOX TV'de "Maske Kimsin Sen?" adlı programda pagan ve satanist ritüeller show adı altında açık açık işlendi. 7'den 70'e her yaşta izleyici grubunun televizyon başında olduğu saatte yayınlanan programa tepki üstüne tepki geldi.

PROGRAMDA ÜNLÜLERİ KULLANIYORLAR

"Maske Kimsin Sen?" isimli yarışma programında yarışmacılar da jüri de ünlü isimlerden oluşuyor. Formata göre maskeyle sahne performansı sergileyen isimlerin kim olduğu tahmin ediliyor. Ancak kullanılan kostüm ve maskeler tartışma konusu olurken sosyal medyada da sert tepkiyle karşılaştı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI

Pagan tanrılarının maskesini andıran maskelerle sahnede çeşitli ritüeller yapılan program sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok vatandaş RTÜK hesaplarını etiketleyerek programı şikayet ederken, #FoxtvhaddiniBil hastaghi Trend Topic oldu.

İŞTE GELEN TEPKİLER...

İşte sosyal medya üzerinden FOX TV ve "Maske Kimsin Sen?" isimli yapımda kullanılan satanist ve paganist unsurlara yönelik gelen tepkilerden bazıları..

"FOX'un kimin malı olduğu açık açık satanizm/paganizm ritüelleriyle dolu #MaskeKimsinSen programından da anlaşılıyor."

"Rezil bir kanalsın artık tamamen ortalığa çıktınız satılmış şeytanlaşmış medya kanalı çocuklarınızı koruyun bu programın acil kapatılması lazım"



Fox TV'de Maske Kimsin Sen adlı programda açık açık Pagan ritüelleri show (?) adı altında işleniyor.

"Aşama aşama satanizme tam itaatkar çocukların yetiştirildiği ve kölesini kafesleyecek bir program!"

