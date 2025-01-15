Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 20. yılını "Akşam Future&Trends Summit" ile 24 TV ve AKŞAM TV yayınında taçlandırdı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu, "Yıllık çalışmamız bugün 20 yaşında. Geleceği ve eğilimlerini konuşacağımız bir platform haline getirdik. Bizim için bir geleneğin devamı. Bu program bizim için özel bir program. Bugüne kadar "adamlar yapıyor" dediğimiz birçok şeyin Türkiye'de yapıldığına tanık oluyor. Mesafe aldığımız 20-25 yılda artık teknoloji geliştirerek kıtasal platformlar ortaya koyarak çok ciddi mesafe aldığımızı ben takip ediyorum. Teknolojinin ve inovasyonun bizi nereye götürdüğünü, gittiğimiz yerdeki rakiplerimizin ne olacağını bugün sektörün çok değerli paydaşlarıyla konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Yabancı platformlarda "Türkiye" damgası