Game o Thrones 8. Sezon 5. Bölümü izle! Game of Thrones 8. Sezon 4. bölüm internet üzerinden izlenir?

Game o Thrones 8. Sezon 5. Bölümü fragmanı yayınlandı. Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı internet üzerinden nasıl izlenir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Dünya genelinde milyonların izlediği Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm internete düştü. Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm bugün yayınlandı. Khaleesi’nin kuzey savaşı ve Cercei ile karşı karşıya geldiği sırada ejderhalardan ikisini kaybetmesi sonucu büyük kan kaybetmiştir. Şimdi herkes, Khalessi ve Jon Snow’un Cercei karşısında ne yapacağını merak ediyor. Türkiye saati ile sabah saatlerinde tüm dünya ile aynı anda yayınlanan Game of Thrones S8B4 bir çok olaya şahitlik yaptı. Spoiler olmasın diye detaylarına girmeyeceğimiz GoT 8. sezon 4. bölümün nasıl yasal olarak izleneceğini sizlerle paylaşıyoruz. Büyük savaşın kaldığı yerden devam ettiği son bölümde taht savaşlarının nasıl bir hal alacağı büyük merak konusu oldu. Game of Thrones’u Türkiye’den izlemek için beIN Series Sci-Fi kanalını kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden altyazılı ya da Türkçe dublaj seçenekleriyle izlemek için beIN Connetct’e bağlanabilirsiniz.

HBO, Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanını dördüncü bölümün hemen ardından yayınladı. Yalnızca iki bölüm kalan dizinin 5. bölümünde neler olacağını 12 Mayıs günü göreceğiz. Ayrıca finalin fragmanını da 12 Mayıs'ta izleyebileceğiz.

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NASIL İZLENİR?

Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak.

GAME OF THRONES İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL İZLENECEK?

Game of Thrones’u Türkiye’den izlemek için beIN Series Sci-Fi kanalını kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden altyazılı ya da Türkçe dublaj seçenekleriyle izlemek için beIN Connetct’e bağlanabilirsiniz. Game Of Thrones’u yasal yollardan izlemenin tek yöntemi bu şekilde.