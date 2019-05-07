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Game o Thrones 8. Sezon 5. Bölümü izle! Game of Thrones 8. Sezon 4. bölüm internet üzerinden izlenir?

Game o Thrones 8. Sezon 5. Bölümü fragmanı yayınlandı. Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı internet üzerinden nasıl izlenir? Sorusuna yanıt aranıyor. Dünya genelinde milyonların izlediği Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm internete düştü. Büyük savaşın kaldığı yerden devam ettiği son bölümde taht savaşlarının nasıl bir hal alacağı büyük merak konusu oldu. Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm izleme linki her yerde aranıyor. Khaleesi’nin kuzey savaşı ve Cercei ile karşı karşıya geldiği sırada ejderhalardan ikisini kaybetmesi sonucu büyük kan kaybetmiştir. Şimdi herkes, Khalessi ve Jon Snow’un Cercei karşısında ne yapacağını merak ediyor. İşte Game of Thrones 8. Bölüm 4. Bölüm özeti ve Game of Thrones 8. Bölüm 5. Fragmanı izleme linki sizlerler…

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Game o Thrones 8. Sezon 5. Bölümü fragmanı yayınlandı. Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı internet üzerinden nasıl izlenir sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Dünya genelinde milyonların izlediği Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm internete düştü. Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm bugün yayınlandı. Khaleesi’nin kuzey savaşı ve Cercei ile karşı karşıya geldiği sırada ejderhalardan ikisini kaybetmesi sonucu büyük kan kaybetmiştir. Şimdi herkes,  Khalessi ve Jon Snow’un Cercei karşısında ne yapacağını merak ediyor. Türkiye saati ile sabah saatlerinde tüm dünya ile aynı anda yayınlanan Game of Thrones S8B4 bir çok olaya şahitlik yaptı. Spoiler olmasın diye detaylarına girmeyeceğimiz GoT 8. sezon 4. bölümün nasıl yasal olarak izleneceğini sizlerle paylaşıyoruz. Büyük savaşın kaldığı yerden devam ettiği son bölümde taht savaşlarının nasıl bir hal alacağı büyük merak konusu oldu. Game of Thrones’u Türkiye’den izlemek için beIN Series Sci-Fi kanalını kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden altyazılı ya da Türkçe dublaj seçenekleriyle izlemek için beIN Connetct’e bağlanabilirsiniz.

GAME OF THRONES 8. SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HBO, Game of Thrones 8. sezon 5. bölüm fragmanını dördüncü bölümün hemen ardından yayınladı. Yalnızca iki bölüm kalan dizinin 5. bölümünde neler olacağını 12 Mayıs günü göreceğiz. Ayrıca finalin fragmanını da 12 Mayıs'ta izleyebileceğiz.
 
GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NASIL İZLENİR?
 
Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM İZLE

Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak.
 
Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm bugün yayınlandı. Türkiye saati ile sabah saatlerinde tüm dünya ile aynı anda yayınlanan Game of Thrones S8B4 bir çok olaya şahitlik yaptı. Spoiler olmasın diye detaylarına girmeyeceğimiz GoT 8. sezon 4. bölümün nasıl yasal olarak izleneceğini sizlerle paylaşıyoruz.
 
GAME OF THRONES İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL İZLENECEK? 
 
Game of Thrones’u Türkiye’den izlemek için beIN Series Sci-Fi kanalını kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden altyazılı ya da Türkçe dublaj seçenekleriyle izlemek için beIN Connetct’e bağlanabilirsiniz. Game Of Thrones’u yasal yollardan izlemenin tek yöntemi bu şekilde. 
 

GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM İZLE

 
GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜM ÖZETİ
 
Ak Gezenler (White Walkers) ile Kışyarı'nda (Winterfell) yaşanması beklenen savaş nihayet gerçekleşti. Çok sayıda ölümle sonuçlanan savaştan sonra dizi Twitter'da ise en çok konuşulanların zirvesine oturdu.
 
Yeni bölümünde geçen bölümden bilindiği üzere Sansa Stark ve Tyrion Lannister'ın da aralarında yer aldığı pek çok kişi, güvenlik gerekçesiyle büyük savaş öncesi Stark ailesinin büyük mezarlarına girdi.
 
Kışyarı'nın kapılarında ise Jaime Lannister ve geçiğimiz bölümde Jaime tarafından şövalye ilan edilen Tarth'lı Brienne Ak Gezenler'i bekliyordu.
 
Bu esnada ekranlarda Jon Snow'un kurdu Ghost'un görünmesi ise dizinin hayranlarını oldukça mutlu eden anlardan biri oldu. Ghost ve Jorah, Dorthrakiler ile birlikte savaştaki yerlerini alıyor.
 
Öte yandan bu bölümde aynı zamanda Melisandre de geri dönüyor ve söylediği bir ilahi ile Jon Snow ile Daenerys'in ordusundaki herkesin kılıcı bir gece için olsa dahi alevlenerek Azor Ahai oluyor.
 
Dorthrakiler ile Ak Gezenler arasında yaşanan çarpışmanın ardından Dorthraki ordusunun neredeyse tamamı ölüyor ama Jorah ve Ghost sağ olarak kurtuluyor.
 
Drogon ve Rhaegal'ın alevleriyle çok sayıda Ak Gezen'in öldüğü savaşta Ak Gezen ordusu Tarth'lı Brienne ve Jaime Lannister önderliğindeki Lekesizler'e (Unsullied) saldırıyor. Yaşanan büyük savaşta Brienne ve Jaime yara alsa da sağ çıkmayı başarıyor.
Drogon ve Rhaegal'ın alevleriyle pek çok Ak Gezen'in öldüğü çarpışmada yaşanan bir olay ise dizi izleyicilerini şoke etti.
 
Daenerys'in Drogon'a "Dracarys" komutu vermesiyle Night King alevler arasında kaldı. İzleyiciler bu esnada Night King'in öldüğünü düşünürken Ak Gezenler'in lideri alevlerin arasından çıktı ve yönün Bran'e doğru çevirdi. (Dizide anlatıldığı üzere sadece Targaryen kanı taşıyanlar alevlerden etkilenmiyor)
 
Stark hanedanın mezarında ise Ak Gezenler ordusu mezardakileri hedef alıyor ve Arya neredeyse tek başına mücadele ederek buradakilerin güvende olduğundan emin olarak ayrılıyor.
 
Bran ile Theon'un yanına gitmek üzere mezardan ayrılan Arya ile izleyiciler Theon ile Night King arasındaki savaşı gördü.
 
Bu esnada Bran'i korumaya çalışan Theon hayatını kaybetti ve White Walker şle Bran karşı karşıya geldi.
 
Bu esnada Arya sahneye çıktı ve Night King'e saldırdı. Kısa süreli bir mücadelenin ardından Arya Stark, Valarian çeliği ile Night King'i öldürdü!
 
GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ
 
4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
 
5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
 
6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

SEZON ÖZETLERİ

1. sezon (2011)

10 bölümden oluşan ilk sezon Amerika'da 17 Nisan 2011'de yayınlanmaya başladı. Westeros ve Essos adlı kurgusal kıtaların olduğu dünyada geçen taht mücadelelerinde Baratheon Hanesi'nin başında olduğu Yedi Krallık'ta Kralın Sağ Eli Jon Arryn öldükten sonra Kral Robert Baratheon'ın kral maiyeti ile Winterfell'a gelip eski dostu Eddard Stark'a sağ kolu olma teklif etmesiyle başlar. Ned Stark bunu kabul edip iki kızıyla birlikte Kralın Şehri'ne gider. Jon Arryn'in ölümünü araştırırken Robert'ın oğlunun gayrimeşru olduğunu öğrenir. Kraliçe Cersei Lannister üstünü kapatmak için uğraşsa da Ned bunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ned'in gayrimeşru oğlu Jon Snow, Gece Nöbetçileri'ne katılır ve Yedi Krallık ile Kuzey'i ayıran Duvar'da Ak Gezenlerin krallığa gelmesini önler. Cersei'nin cüce kardeşi Tyrion Lannister ise, Ned'in oğlu Bran Stark'ı öldürme girişimi ile suçlanarak Ned'in karısı Catelyn Stark tarafından yargılanır. Robert ölünce tahta geçen Joffrey için itiraz eden Ned; Cersei'nin oğlu Joffrey'nin emri üzerine idam cezasına çarptırılır. Dar Deniz'in karşısındaki Daenerys Targaryen ise hakkı olduğuna inandığı tahtı almak için Dothraki kabilesinin lideriyle evlenir, öldükten sonra da cenazesini yakıp üç adet taşlaşmış ejderha yumurtasıyla ateşin içine girer. Sabah olduğunda ise üç tane ejderha, sesleriyle günü aydınlatır.

2. sezon (2012)

10 bölümden oluşan ikinci sezon Amerika'da 1 Nisan 2012'de yayınlanmaya başladı. Ned Stark'ın ölümünden sonra başlayan Beş Kralın Savaşı, mücadelelerle devam eder. Lannister ve Stark Haneleri arasında gerilim artar. Ned'in en büyük oğlu Robb Stark savaş meydanında Jaime Lannister'ı esir alır. Catelyn Stark ise tahtta hak eden diğer kral Renly Baratheon'ın yanına giderek Starklara destek olmalarını söyler. Renly'nin ölümünden sonra saf değiştiren ordu, Stannis Baratheon'ın tarafına geçer. Stannis bu güçle Kralın Şehri'ne saldırır fakat yenilgiyle karşılaşır. Tyrion Lannister, hayatını kaybetme aşamasına gelir. Jon Snow, Duvar'ın ötesinde yaşayan Yabanılların arasına katılır ve bilgi toplar. Theon Greyjoy, Robb'a ihanet ederek güvenlik seviyesinin az olduğu Winterfell'ı ele geçirir. Daenerys Targaryen, kocasının ölümünden sonra Khalasar'ı ile birlikte Qarth'a yerleşir. Burada ejderhaları çalınır ve ihanet görür. Ejderhaları geri aldıktan sonra şehri yağmalar ve gemi filosu almak için yola çıkar.

3. sezon (2013)

İlk iki sezon gibi 10 bölümden oluşan üçüncü sezon Amerika'da 31 Mart 2013'te yayınlanmaya başladı. Catelyn tarafından serbest bırakılan Jaime, Brienne ile beraber Kralın Şehri'ne doğru yola çıkar. Starkların, Kralın Şehrine gidebilmesi için İkizlerden geçmesi gerekir ve bunun için Freyler ile anlaşmaya çalışır. Theon, Ramsay tarafından kaçırılır. Joffrey, Margaery ile evlenme hazırlıklarını başlatır. Freylerden bir kızla evlenmek için söz verip yerine getirmediği için Robb Stark, Catelyn Stark ve Robb'un karısı Talysa öldürülür. Sansa Stark, Tyrion Lannister ile evlendirilir. Jon Snow, Yabanıllardan Ygritte'e aşık olur ve yeminini bozar. Daenerys Targaryen, köle şehirlerini ele geçirip ordu satın alarak Yedi Krallık'a giden yolda emin adımlar atar.

4. sezon (2014)

İlk üç sezon gibi 10 bölümden oluşan dördüncü sezon Amerika'da 6 Nisan 2014'te yayınlanmaya başladı. Joffrey, kendi düğününde zehirlenip öldürülür, Cersei ise bunun sorumlusunun Tyrion olduğunu söyler ve tutuklattırılır. Sansa, şehirden Serçeparmak'ın yardımıyla kaçar. Dövüşle yargılanmayı talep eden Tyrion'ın şampiyonu, intikam arzusuyla yanıp tutuşan Oberyn Martell olur. Yargılanma gününde Oberyn ölür, Tyrion ise ölüme mahkum edilir, babasını okla vurarak şehri terk eder. Bran Stark ve arkadaşları, üç gözlü kuzguna ulaşırlar. Jon Snow, Yabanılların Duvar'a saldırısı sonucu Kara Kale'yi savunur. Stannis, Duvar'a gelerek nöbetçilere destek olur. Daenerys Targaryen ise Meereen şehrini ele geçirir ve ejderhalarının kontrolünü kaybetmeye başlar.

5. sezon (2015)

Önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşan beşinci sezon Amerika'da 12 Nisan 2015'te yayınlanmaya başladı. Meereen'de Daenerys Targaryen, isyancılarla uğraşırken ciddi kayıplar verir. Bir suikast girişimi esnasında ejderhası Drogon'un sırtına biner ve uzaklaşır. Stannis, Duvar'da hakimiyetini korur. Danışmanı Melisandre'nin tavsiyesi üzerine kızını yakarak Işık Tanrısı'na kurban eder. Cersei Lannister, din taraftarı İnanç'ı şehre getirerek yönetimin önemli kısmını devreder. Arya Stark, Braavos'a giderek çok yüzlü adamlara katılmak ister. Jon Snow, Gece Nöbetçileri tarafından hain damgası yiyerek hançerlenir ve ölüme terk edilir. Cersei, günahlarının bedeli için şehir içinde çıplak halde dolaştırılır. Arya kör olur, Daenerys ise Dothraki tarafından kaçırılır.

6. sezon (2016)

Önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşan altıncı sezon Amerika'da 24 Nisan 2016'de yayınlanmaya başladı. Daenerys, Dothrakiler tarafından kaçırılıp tapınağı yaktıktan sonra Meereen'e döner. Theon Greyjoy, Demir Adalar'a gider ve babası öldükten sonra ablasıyla Meereen'e kaçarlar. Arya Stark'ın körlüğü geçtikten sonra iyi bir eğitim alıp Westeros'a döner. Cersei, Baelor Septi'ni çılgınateşle havaya uçurur; Margaery, Loras, Lancel, Kevin Lannister ölür. Jon Snow dirildikten sonra Kuzey güçlerini toplayıp Winterfell'a saldırır ve kazanır. Bran Stark, Üç Gözlü Kuzgunolur ve görüşlerinde Jon'un gerçek annesinin kim olduğunu öğrenir. Lannisterlara karşı Dorne ve Yüksekbahçe birleşir. Daenerys müttefikleriyle Westeros'a yelken açar.

7. sezon (2017)

Yedinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 7 bölümden oluşmuştur. Çekimlerine 2016 yılının yarısında başlandı ve 16 Temmuz 2017'de yayımlanmaya başlandı. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşmuştur. Daenerys Targaryen, Stannis Baratheon'un boş bıraktığı Ejderha Kayalıkları'na geçer. Jon Snow ve diğer 5 kişi Kraliçe Cersei'ye göstermek üzere akgezen avına çıkmıştır. Çıkan çatışmaya sonradan giren Daenerys Targaryen her ne kadar ekibi kurtarsa da ejderhası Viserion'u kaybeder. Ölüler ordusuna geçen Viserion mavi ateşiyle Sur'un Doğugözcüsü kısmını parçalar.

8. sezon (2019)

Sekizinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşmuştur. Sezonun çekimlerine 23 Ekim 2017'de başlandı ve Temmuz 2018'de bitti. Sezon, Nisan 2019'da yayınlanmaya başlandı. Sezon ölülerle yaşayanların savaşına olan hazırlıklar ile başlamıştır. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgârları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşmaktadır.

 

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