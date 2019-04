Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı izle! Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı yayınlandı! ABD’de sabaha karşı yayınlanan dizinin ilk bölümünden sonra Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı da hayranlarıyla buluştu. HBO, dünyayı kasıp kavuran fantastik dizisi Game of Thrones’un 8. sezonunun 2. Bölümünde izleyenleri yine büyük sürprizler bekliyor. Kraliçe Daenerys, Lannister’a “Ben küçük bir çocukken geceleri abim bana babamızı öldüren adam hakkında hikayeler anlatırdı.” diyor. İşte Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı ve ayrıntıları...