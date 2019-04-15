Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı izle! Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HBO, dünyayı kasıp kavuran fantastik dizisi Game of Thrones’un 8. sezonunun 2. Bölüm fragmanı yayınlandı. Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanında aylardır bu diziyi bekleyen takipçileri yine heyecan ve gerilim dolu sahneler bekliyor. Kraliçe Daenerys, Lannister’a “Ben küçük bir çocukken geceleri abim bana babamızı öldüren adam hakkında hikayeler anlatırdı.” diyor. Game Of Thrones 8. sezon 2. yeni bölümü 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamı tekrardan ekranlara gelecek. İşte Game of Thrones 8. sezon 2. Bölüm fragmanı ve ayrıntıları...

GOT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanacak.

Game Of Thrones 8. sezon 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamı tekrardan ekranlara gelecek.

GOT 8. SEZON BÖLÜM BİLGİLERİ

Öte yandan, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak GOT 8. sezon bölüm ve süreleri de belli oldu;

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

8. SEZON HAKKINDA

Sekizinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşmuştur. Sezonun çekimlerine 23 Ekim 2017'de başlandı ve Temmuz 2018'de bitti. Sezon, Nisan 2019'da yayınlanmaya başlanacak. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve e