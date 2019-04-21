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Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm izle! Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm hangi kanalda?

Dünyada milyonların izlediği, yeni bölümü kaçırmamak için iş yerinden izin aldığı bir dizi olan Game of Thrones’un 8. Sezon 2. Bölümü bu gece ekranlara geliyor. Game of Thrones 8. sezon 2. Bölümü hangi kanaldan, nasıl izlenir sorularına arama motorlarında yoğun olarak cevap aranıyor. Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Peki Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman? Game of Thrones yeni sezon nasıl izlenir? İşte merak ettiğiniz soruların cevapları aşağıda…

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Game of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman? Game of Thrones yeni sezon nasıl izlenir? Game of Thrones 8. sezon 2. Bölümü hangi kanaldan, nasıl izlenir sorularına arama motorlarında yoğun olarak cevap aranıyor. Dünyada pek çok şehirde yeni bölümü kaçırmamak için iş yerinden izin ya da işe gitmemek için hastaneden rapor alan dizinin takipçileri, Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm nasıl izlenir? Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sorularına yanıt arıyor. Yeni bölüm fragmanında Akgezenlere karşı ellerindeki ejderha camlarını işlemeye başlayan Jon Snow ve beraberindekiler, bir yandan savunma hattını oluşturmaya çalışırken, bir yandan ise içerde yaşanan sürtüşmeler ve karışıklıklarla başa çıkmaya çalışıyor. Kral Katili Jamie'nin de dahil olduğu müttefikler, kısıtlı bir zaman kalması dolayısıyla hazırlıklarına hız kazandırmıştır. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları aşağıda…

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜM İZLE

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?
 
Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thron’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor. Aşağıdaki linkten üyelik işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 
HBO kanalında altı bölümlük bir sezonla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. 30 Nisan'a kadar 1 No'lu beIN HD kanalında Game of Thrones Özel yayınlarına devam eden Digiturk, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi diziyi ABD ile aynı anda yayına sokacak. Amerika'da yayınlanan dizi Türkiye saati sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı ertesi akşam olacak.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM TARİHLERİ 
 
Game of Thrones’un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:
 
1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak
 
2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak
 
3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak
 
4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
 
5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
 
6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
 
NOT: Türkiye’de dizinin bölümleri yayınlandığı günden bir sonraki saat 04:00’dan itibaren Digiturk’ten altyazılı izlenebilecek.

"HERKES ŞOK OLACAK"
 
Milyonları ekran başına kilitleyen ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Game of Thrones'un final sezonunu yaklaşırken dizide ‘Daenerys Targaryen' karakterine hayat veren Clarke'ın kırmızı halıda E! News'a verdiği röportaj E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı. Game of Thrones final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, “Herkes şok olacak” yanıtını verdi.

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