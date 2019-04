Game Of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm Arya Stark sahnesi! Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?Game of Thrones’un bitimine kısa bir süre kaldı. Son sezonu ile HBO’da yer alacak olan Game of Thrones, ülkemizde Digiturk aracılığı ile yayınlanacak. 3. bölümü yayınlanacak olan Game of Thrones’da izleyiciler dizi tarihinin en büyük savaşına tanık olacak. Arya Stark’ın akıbetinin de belli olacağı bölümün ardından Arya’nın intikam listesinden başka kimleri sileceği de merak ediliyor. İntikam listesinde hayattaki isimler arasında Cersei Lannister, Ilyn Payne, Melisandre gibi isimler bulunuyor. Daha fazlası da var tabii… Game of Thrones2un 8. sezon 3. bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizin detaylarında…

Game of Thrones’un 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen 3. bölüm Türkiye saati ile 28 Nisan’ı 29 Nisan’a bağlayan gece 04.00’da yayınlanacak. Sadece Game of Thrones değil, dizi tarihinin en büyük savaşının olacağı iddia edilen bölümde, Gece Kralı Winterfell’e varıyor. Jon’un “Gece kralı geliyor.” dediği fragmanda savaş gerilimi devam ediyor. Daenerys Targaryen ise Jon Snow’a “Ölüler geldiler bile” diyor. Fragmanın sonunda ise sol taraftaki gruba liderlik edecek olan Birenne of Tarth’ı görüyoruz ve askerlerine yerlerini korumalarını emrediyor.

ARYA STARK KİMDİR?

Arya Stark, Lord Eddard ve Leydi Catelyn Stark'ın üçüncü çocuğu ve ikinci kızıdır. Taht Oyunları'nın başında dokuz yaşındaydı. Robb, Bran ve Rickon adında üç erkek kardeşi, Jon Kar adında üvey ağabeyi, Sansa adında bir ablası vardır.

Kardeşleri gibi, bazı zamanlar rüyasında ulukurt olduğunu görür. Ulukurduna, aynı isimde olan Rhoynar'lı bir savaşçı-kraliçeye ithafen Nymeria adını vermiştir.

ARYA STARK’IN İNTİKAM LİSTESİ

Cersei Lannister – Hayatta

Ilyn Payne – Hayatta

Melisandre – Hayatta

Beric Dondarrion – Hayatta

Thoros of Myr – Hayatta

Polliver – Arya tarafından öldürüldü

Joffrey Baratheon – Zehir ile düğününde öldürüldü

Rorge – Arya tarafından öldürüldü

Gregor "The Mountain" Clegane – Öldü ama zombi olarak geri döndü

Sandor "The Hound" Clegane – Hayatta. Arya yaralı olarak bıraktı.

Tywin Lannister – Tryion tarafından öldürüldü.

Meryn Trant – Arya tarafından öldürüldü

Walder Frey – Arya tarafından öldürüldü.

MAİSİE WİLLİAMS KİMDİR?

Maisie Williams İngiltere'nin Bristol şehrinde doğdu. Annesi Hilary Williams'ın dört çocuğundan en küçüğü olarak Somerset kasabasında büyüdü. Williams, ilk olarak Clutton İlkokulu'nda ardından Norton Hill Lisesi'nde okudu. Hâlen Bath Dans Kolejinde Sahne Sanatları alanında eğitimine devam etmektedir.

Oyunculuk kariyeri

Maisie Williams, 2011 yılından beri HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones dizisinde soylu bir aileden gelen genç bir kız olan Arya Stark karakterini oynamaktadır. Bu onun ekrandaki ilk rolü oldu ve performansı ile büyük beğeni aldı. Williams dizinin 2. sezonunda da övgü toplamaya devam etti ve HBO tarafından en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak 2012 Emmy Ödülleri'nde aday gösterildi. 2012'de en iyi yardımcı kadın oyuncu olarak Airlock Alpha Portal Ödülünü kazandı. 15 yaşındaki Williams, en iyi yardımcı kadın oyuncu kategorisinde şimdiye kadar bu ödülü kazanan en genç yıldız oldu. Mart 2013'te, Genç Sanatçı Ödülleri'nde dizi kategorisinde En İyi Genç Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Kasım 2013 tarihinde ise BBC Radio 1 En İyi İngiliz Oyuncu Genç Ödülünü kazandı.

2012 yılında, BBC yapımı The Secret of Crickley Hall dizisinde oynadı ve Funny or Die adlı komedi video'da yer aldı. Ayrıca, Bağımsız filmler Heatstroke (2012), Gold (2013) ve kısa filmler Corvidae (2013) ile Up On The Roof (2013) da rol aldı. Bunun yanında, çekimlerine 2014 yılı içerisinde başlanmış We Are Monsters adlı bilim kurgu filminde Lorna Thompson karakterinde oynamak için anlaşma imzaladı.

2015 yılında İngiliz bilim-kurgu dizisi Doctor Who'da The Girl Who Died ve The Woman Who Lived bölümlerinde konuk oyuncu olarak viking kızı Ashildr karakterini canlandırdı.

27 Ocak 2017'de yayınlanan, Netflix yapımı iBoy filminde Lucy karakterini canlandırdı.