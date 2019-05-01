Game of Thrones 8. Sezon 3. bölüm izleme linki burada? Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izle!
Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izle! Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölümü sevenlerine efsane bir gece yaşattı. Ak gezenlere karşı büyük bir savaş kazanıldı. Ancak Demir taht için savaş devam ediyor. Türkiye’de saat 04.00’de ekrana gelecek Game of Thrones’un 4. Bölümünde Westeros'taki savaş için izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Winterfell Savaşı'nda White Walkers ve Night King'i alt eden Daenerys, Jon, Arya ve hayatta kalan diğerleri şimdi Cersei, Euron ve Altın Ordu ile karşı karşıya. Demir Taht için savaş devam ediyor. Bu savaş ile taht oyunlarının sonu gelecek. Peki, Game of Thrones 8. Sezon 3. bölüm izlemenin bilinmeyen yolları neler? İşte Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izleme linki bu haberimizde sizlere...
Game of Thrones’un The Long Night adlı 8. sezon 3. bölümü, 82 dakikalık süresiyle dizinin şimdiye dek çekilen en uzun bölümü oldu.Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümünde merakla beklenen savaş nihayet kapıya dayandı. Binlerce parçaya ayrılan Night King ile Ak Gezenler ordusu da tek tek öldü ve Kışyarı'na destansı bir savaştan sonra derin bir sessizlik hakim oldu. Dorthrakiler ile Ak Gezenler arasında yaşanan çarpışmanın ardından Dorthraki ordusunun neredeyse tamamı ölüyor. Game of Thrones’un 4. Bölümünde Westeros'taki savaş için izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Winterfell Savaşı'nda White Walkers ve Night King'i alt eden Daenerys, Jon, Arya ve hayatta kalan diğerleri şimdi Cersei, Euron ve Altın Ordu ile karşı karşıya. Demir Taht için savaş devam ediyor. Bu savaş ile taht oyunlarının sonu gelecek. Peki, Game of Thrones 8. Sezon 3. bölüm izlemenin bilinmeyen yolları neler? İşte Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izleme linki bu haberimizde sizlere...
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