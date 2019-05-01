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Game of Thrones 8. Sezon 3. bölüm izleme linki burada? Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izle!

Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izle! Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölümü sevenlerine efsane bir gece yaşattı. Ak gezenlere karşı büyük bir savaş kazanıldı. Ancak Demir taht için savaş devam ediyor. Türkiye’de saat 04.00’de ekrana gelecek Game of Thrones’un 4. Bölümünde Westeros'taki savaş için izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Winterfell Savaşı'nda White Walkers ve Night King'i alt eden Daenerys, Jon, Arya ve hayatta kalan diğerleri şimdi Cersei, Euron ve Altın Ordu ile karşı karşıya. Demir Taht için savaş devam ediyor. Bu savaş ile taht oyunlarının sonu gelecek. Peki, Game of Thrones 8. Sezon 3. bölüm izlemenin bilinmeyen yolları neler? İşte Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izleme linki bu haberimizde sizlere...

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Game of Thrones’un The Long Night adlı 8. sezon 3. bölümü, 82 dakikalık süresiyle dizinin şimdiye dek çekilen en uzun bölümü oldu.Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümünde merakla beklenen savaş nihayet kapıya dayandı. Binlerce parçaya ayrılan Night King ile Ak Gezenler ordusu da tek tek öldü ve Kışyarı'na destansı bir savaştan sonra derin bir sessizlik hakim oldu. Dorthrakiler ile Ak Gezenler arasında yaşanan çarpışmanın ardından Dorthraki ordusunun neredeyse tamamı ölüyor. Game of Thrones’un 4. Bölümünde Westeros'taki savaş için izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Winterfell Savaşı'nda White Walkers ve Night King'i alt eden Daenerys, Jon, Arya ve hayatta kalan diğerleri şimdi Cersei, Euron ve Altın Ordu ile karşı karşıya. Demir Taht için savaş devam ediyor. Bu savaş ile taht oyunlarının sonu gelecek. Peki, Game of Thrones 8. Sezon 3. bölüm izlemenin bilinmeyen yolları neler? İşte Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı izleme linki bu haberimizde sizlere... 

GAME OF THRONES İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?
 
Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebiliyor. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.
 

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN?
 
GOT 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.
 

 
GAME OF THRONES 8. SEZON 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
 
Drogon ve Rhaegal'ın alevleriyle pek çok Ak Gezen'in öldüğü çarpışmada yaşanan bir olay ise dizi izleyicilerini şoke etti. Son bölümde birçok şaşırtıcı olay oldu. Bu bölümde birçok kayıp yaşandı. Herkes korku dolu bir şekilde savaşı bekliyordu. Melisandre yeni bölümde geri döndü. Night King’in amacının ne olduğu hala anlaşılamıyor. 
 
Sansa'nın “Şu an yapabileceğimiz en kahramanca şey gerçeklerle yüzleşmek…” dedi. Herkesin dehşet içinde olduğu görülüyor. Jon, “Night King (Gece Kralı) geliyor.” dedi.
 
 
Daenerys'in Drogon'a "Dracarys" komutu vermesiyle Night King alevler arasında kaldı. İzleyiciler bu esnada Night King'in öldüğünü düşünürken Ak Gezenler'in lideri alevlerin arasından çıktı ve yönün Bran'e doğru çevirdi. (Dizide anlatıldığı üzere sadece Targaryen kanı taşıyanlar alevlerden etkilenmiyor)
 
Bu esnada Arya sahneye çıktı ve Night King'e saldırdı.
 
Kısa süreli bir mücadelenin ardından Arya Stark, Valarian çeliği ile Night King'i öldürdü!
 
Stark hanedanın mezarında ise Ak Gezenler ordusu mezardakileri hedef alıyor ve Arya neredeyse tek başına mücadele ederek buradakilerin güvende olduğundan emin olarak ayrılıyor.
 
 
 
 
 

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