Game Of Thrones 8. Sezon 3. bölüm nasıl izlenir? Game Of Thrones 8. Sezon 3. bölüm nereden izlenir? Sorularına yanıt aranıyor. Final bölümüne sayılı bölüm kala hayranlarının adrenalinini giderek artıran Game of Thrones’un 8. sezon 3. bölümü merak edilen konuların başında yer alıyor. İki bölümü geride bırakan Game of Thrones’un son sezonunda her bölümü farklı bir yönetmen ekranlara taşıyor. Son yılına giren Game of Thrones’un son bölümünde herkes savaşa hazır bir halde Akgezenleri beklemeye koyulmuştu. Yayınlanacak olan yeni bölüm 1 saat 22 dakikadan oluşacak ve büyük bir savaşa sahne olacak. Sezonun kırılması noktasını oluşturacak olan bölüm, dizi tarihine damga vuracak. Game of Thrones’un 8. sezon 3. bölümünün nasıl izleneceğine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones, ABD'de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk tarafından Türkçe altyazılı bir şekilde yayınlanacak. Diziyi takip edip izleyebilmeniz için Digiturk üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00'te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Kaçıranlar için dizinin tekrarı ise 22 Nisan akşamı tekrardan ekranlara gelecek.

Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Game of Thrones’un 3. bölümünün fragmanı sizlerle…

GOT 8. SEZON BÖLÜM BİLGİLERİ

Öte yandan, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak GOT 8. sezon bölüm ve süreleri de belli oldu;

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

SEZON ÖZETLERİ

1. sezon (2011)

10 bölümden oluşan ilk sezon Amerika'da 17 Nisan 2011'de yayınlanmaya başladı. Westeros ve Essos adlı kurgusal kıtaların olduğu dünyada geçen taht mücadelelerinde Baratheon Hanesi'nin başında olduğu Yedi Krallık'ta Kralın Sağ Eli Jon Arryn öldükten sonra Kral Robert Baratheon'ın kral maiyeti ile Winterfell'a gelip eski dostu Eddard Stark'a sağ kolu olma teklif etmesiyle başlar. Ned Stark bunu kabul edip iki kızıyla birlikte Kralın Şehri'ne gider. Jon Arryn'in ölümünü araştırırken Robert'ın oğlunun gayrimeşru olduğunu öğrenir. Kraliçe Cersei Lannister üstünü kapatmak için uğraşsa da Ned bunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ned'in gayrimeşru oğlu Jon Snow, Gece Nöbetçileri'ne katılır ve Yedi Krallık ile Kuzey'i ayıran Duvar'da Ak Gezenlerin krallığa gelmesini önler. Cersei'nin cüce kardeşi Tyrion Lannister ise, Ned'in oğlu Bran Stark'ı öldürme girişimi ile suçlanarak Ned'in karısı Catelyn Stark tarafından yargılanır. Robert ölünce tahta geçen Joffrey için itiraz eden Ned; Cersei'nin oğlu Joffrey'nin emri üzerine idam cezasına çarptırılır. Dar Deniz'in karşısındaki Daenerys Targaryen ise hakkı olduğuna inandığı tahtı almak için Dothraki kabilesinin lideriyle evlenir, öldükten sonra da cenazesini yakıp üç adet taşlaşmış ejderha yumurtasıyla ateşin içine girer. Sabah olduğunda ise üç tane ejderha, sesleriyle günü aydınlatır.

2. sezon (2012)

10 bölümden oluşan ikinci sezon Amerika'da 1 Nisan 2012'de yayınlanmaya başladı. Ned Stark'ın ölümünden sonra başlayan Beş Kralın Savaşı, mücadelelerle devam eder. Lannister ve Stark Haneleri arasında gerilim artar. Ned'in en büyük oğlu Robb Stark savaş meydanında Jaime Lannister'ı esir alır. Catelyn Stark ise tahtta hak eden diğer kral Renly Baratheon'ın yanına giderek Starklara destek olmalarını söyler. Renly'nin ölümünden sonra saf değiştiren ordu, Stannis Baratheon'ın tarafına geçer. Stannis bu güçle Kralın Şehri'ne saldırır fakat yenilgiyle karşılaşır. Tyrion Lannister, hayatını kaybetme aşamasına gelir. Jon Snow, Duvar'ın ötesinde yaşayan Yabanılların arasına katılır ve bilgi toplar. Theon Greyjoy, Robb'a ihanet ederek güvenlik seviyesinin az olduğu Winterfell'ı ele geçirir. Daenerys Targaryen, kocasının ölümünden sonra Khalasar'ı ile birlikte Qarth'a yerleşir. Burada ejderhaları çalınır ve ihanet görür. Ejderhaları geri aldıktan sonra şehri yağmalar ve gemi filosu almak için yola çıkar.

3. sezon (2013)

İlk iki sezon gibi 10 bölümden oluşan üçüncü sezon Amerika'da 31 Mart 2013'te yayınlanmaya başladı. Catelyn tarafından serbest bırakılan Jaime, Brienne ile beraber Kralın Şehri'ne doğru yola çıkar. Starkların, Kralın Şehrine gidebilmesi için İkizlerden geçmesi gerekir ve bunun için Freyler ile anlaşmaya çalışır. Theon, Ramsay tarafından kaçırılır. Joffrey, Margaery ile evlenme hazırlıklarını başlatır. Freylerden bir kızla evlenmek için söz verip yerine getirmediği için Robb Stark, Catelyn Stark ve Robb'un karısı Talysa öldürülür. Sansa Stark, Tyrion Lannister ile evlendirilir. Jon Snow, Yabanıllardan Ygritte'e aşık olur ve yeminini bozar. Daenerys Targaryen, köle şehirlerini ele geçirip ordu satın alarak Yedi Krallık'a giden yolda emin adımlar atar.

4. sezon (2014)

İlk üç sezon gibi 10 bölümden oluşan dördüncü sezon Amerika'da 6 Nisan 2014'te yayınlanmaya başladı. Joffrey, kendi düğününde zehirlenip öldürülür, Cersei ise bunun sorumlusunun Tyrion olduğunu söyler ve tutuklattırılır. Sansa, şehirden Serçeparmak'ın yardımıyla kaçar. Dövüşle yargılanmayı talep eden Tyrion'ın şampiyonu, intikam arzusuyla yanıp tutuşan Oberyn Martell olur. Yargılanma gününde Oberyn ölür, Tyrion ise ölüme mahkum edilir, babasını okla vurarak şehri terk eder. Bran Stark ve arkadaşları, üç gözlü kuzguna ulaşırlar. Jon Snow, Yabanılların Duvar'a saldırısı sonucu Kara Kale'yi savunur. Stannis, Duvar'a gelerek nöbetçilere destek olur. Daenerys Targaryen ise Meereen şehrini ele geçirir ve ejderhalarının kontrolünü kaybetmeye başlar.

5. sezon (2015)

Önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşan beşinci sezon Amerika'da 12 Nisan 2015'te yayınlanmaya başladı. Meereen'de Daenerys Targaryen, isyancılarla uğraşırken ciddi kayıplar verir. Bir suikast girişimi esnasında ejderhası Drogon'un sırtına biner ve uzaklaşır. Stannis, Duvar'da hakimiyetini korur. Danışmanı Melisandre'nin tavsiyesi üzerine kızını yakarak Işık Tanrısı'na kurban eder. Cersei Lannister, din taraftarı İnanç'ı şehre getirerek yönetimin önemli kısmını devreder. Arya Stark, Braavos'a giderek çok yüzlü adamlara katılmak ister. Jon Snow, Gece Nöbetçileri tarafından hain damgası yiyerek hançerlenir ve ölüme terk edilir. Cersei, günahlarının bedeli için şehir içinde çıplak halde dolaştırılır. Arya kör olur, Daenerys ise Dothraki tarafından kaçırılır.

6. sezon (2016)

Önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşan altıncı sezon Amerika'da 24 Nisan 2016'de yayınlanmaya başladı. Daenerys, Dothrakiler tarafından kaçırılıp tapınağı yaktıktan sonra Meereen'e döner. Theon Greyjoy, Demir Adalar'a gider ve babası öldükten sonra ablasıyla Meereen'e kaçarlar. Arya Stark'ın körlüğü geçtikten sonra iyi bir eğitim alıp Westeros'a döner. Cersei, Baelor Septi'ni çılgınateşle havaya uçurur; Margaery, Loras, Lancel, Kevin Lannister ölür. Jon Snow dirildikten sonra Kuzey güçlerini toplayıp Winterfell'a saldırır ve kazanır. Bran Stark, Üç Gözlü Kuzgunolur ve görüşlerinde Jon'un gerçek annesinin kim olduğunu öğrenir. Lannisterlara karşı Dorne ve Yüksekbahçe birleşir. Daenerys müttefikleriyle Westeros'a yelken açar.

7. sezon (2017)

Yedinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 7 bölümden oluşmuştur. Çekimlerine 2016 yılının yarısında başlandı ve 16 Temmuz 2017'de yayımlanmaya başlandı. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşmuştur. Daenerys Targaryen, Stannis Baratheon'un boş bıraktığı Ejderha Kayalıkları'na geçer. Jon Snow ve diğer 5 kişi Kraliçe Cersei'ye göstermek üzere akgezen avına çıkmıştır. Çıkan çatışmaya sonradan giren Daenerys Targaryen her ne kadar ekibi kurtarsa da ejderhası Viserion'u kaybeder. Ölüler ordusuna geçen Viserion mavi ateşiyle Sur'un Doğugözcüsü kısmını parçalar.

8. sezon (2019)

Sekizinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşmuştur. Sezonun çekimlerine 23 Ekim 2017'de başlandı ve Temmuz 2018'de bitti. Sezon, Nisan 2019'da yayınlanmaya başlandı. Sezon ölülerle yaşayanların savaşına olan hazırlıklar ile başlamıştır. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgârları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşmaktadır.