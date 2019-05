Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm izleme linki, nasıl izlenir? Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm alt yazılı nasıl izlenir? Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölümü yayınlandı. Şimdi herkes Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölümü yani finalli bekliyor. GOT 8. Sezon son bölümde seyircileri şoke eden ölümler gerçekleşti. Daenerys Targaryen ejderhasının üzerine binip çıldırınca Cercie’nin kendisine karşı güvendiği tek güç olan dev oklar atan akrepleri ve Euron demir dolanmasını da kaybetti. Zaten Euron demir donaması Jon Snow’a ve yanındaki lekesizlere karşı teslim olmuşlardı. Fakat, Daenerys Targaryen onları da yok etti. Peki acımasız kraliçeye karşı Jon Snow nasıl plan yapacak? Şimdi herkes bunu merak ediyor. GOT 8. Sezon 5. Bölüm Türkiye’de de yayınlandı. Peki, Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm izleme linki, nasıl izlenir? Game of Thrones 8. Sezon 5. Bölüm alt yazılı nasıl izlenir? İşte haberimizin detayları