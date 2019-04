Game Of Thrones 8. Sezon Gendry (Joe Dempsie) kimdir? Game of Thrones’ta Gendry kimin oğludur?

Game Of Thrones 8. Sezon Gendry (Joe Dempsie) kimdir? Game of Thrones’un 3. bölümüne çok az bir süre kaldı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 2. bölümün öne çıkan isimlerinden olan ve Joe Dempsie tarafından canlandırılan Gendry’nin kim olduğu merak ediliyor. Kitaplarda kendisine daha geniş yer bulan Gendry, son sezonda demircilik görevini yerine getirerek son savaş için ejder camından olan silahları hazırlamıştı. Gendry, babasının kim olduğundan habersiz, Kral Toprakları'nda doğmuştur. Meyhaneden çalışan annesi Gendy daha çok küçükken ölmüştür. Game of Thrones Gendry hakkındaki her şey haberimizin detaylarında…

JOE DEMPSİE KİMDİR?

Dempsie 1987'de Liverpool'da doğmuş, ancak Nottingham'daki West Bridgford'da büyümüştür. Oyunculuk eğitimini Nottingham Merkez Junior Televizyon Atölyesi'nden alan Joe, Aynı zamanda The West Bridgford School'da da eğitim gördü. İngiltere'deki Clearasil reklamlarında yer. Dempsie fanatik bir Nottingham Ormanı hayranıdır ve çok sayıda ev ve deplasman karşılaşmasına gitmektedir. Ayrıca İskoçya Millî Futbol Takımı hayranıdır. Skins’te Nicholas Hoult'un yanında rol aldı. 10 Mayıs 2008'de yayınlanan "Doctor's Daughter" adlı dördüncü dizinin 6. bölümünde, Cline karakterini canlandırdı. 18 Nisan 2008'de Friday Night Project adlı televizyon programında yer aldı. 2009 yılında Michael Sheen, Jim Broadbent, Stephen Graham ve Timothy Spall ile birlikte The Damned United'da Duncan McKenzie olarak rol aldı. Game of Thrones’un yanı sıra son olarak Deep State’de Harry Clarke karakterini canlandırmıştır.

GENDRY KARAKTERİ KİMDİR?

Gendry, babasının kim olduğundan habersiz, Kral Toprakları'nda doğmuştur. Meyhaneden çalışan annesi Gendy daha çok küçükken ölmüştür. Gendry'nin annesiyle ilgili hatırladığı tek şey sarı saçları olduğudur. Kimliği gizli bir adam, onun için normalin iki katı kadar para ödedikten sonra demirci ustası Tobho Mott Gendry'i çırak olarak işe aldı.

Taht Oyunları

Eddard Stark, Jon Arryn'in ölümünü soruştururken, içinde Gendry'nin de bulunduğu Jon Arryn'in ölmeden kısa bir süre önce görüştüğü kişilerle konuşmaya başlar. Ned, Gendry'i ilk gördüğü anda Robert Baratheon'la arasındaki benzerliği farkeder ve onun piçi olduğunu anlar. Eddard Tobho Mott'a, Gendry bir gün kılıçları işlemek yerine kullanmaya karar verirse onu kendi yanına göndermesini ister. Gendry, ona yaptığı boğa biçimideki kaskı gösterir, Ned kaskı överek satın almayı ister ama Gendry reddeder, Tobho Mott ona kızar.

Kralların Çarpışması

Eddard Stark'ın infazının ardından, Gendry'i, Gece Nöbetçileri'nden Yoren ve içlerinde Arya Stark, Lommy Yeşilel, Al Turta, Rorge, Isırık'ın da bulunduğu 30 acemiyle birlikte Sur'a gönderme hazırlıkları yapılır. Ekip, Kral Toprakları'ndan çok da fazla uzaklaşmamışken Altın Pelerinliler tarafından durdurulurlar. Kraliçe'nin emriyle, Yoren'den Gendry'i teslim etmesini isterler. Yoren Gendry'i vermeyi reddeder ve adamların gözlerini korkutup kaçırırlar. Daha sonra Tanrı Gözü yakınlarındaki terkedilmiş bir kalede Sör Amory Lorch'un liderliğindeki adamlar tarafından saldırıya uğrarlar. Yoren öldürülür. Gendry, Arya, Lommy ve Al Turta kaçmayı başarır. Yemek ararlarken Gendry, Arya'nın kız olduğunu anladığı gerçeğini onun yüzüne vurur. Sonradan onun asil doğumlu bir kız olduğunu anlar ve önceden onun yanında yapmış olduğu terbiyesiz hareketler yüzünden kendinden utanır. Ardından Gendry ve arkadaşları, Gregor Clegane'in adamları tarafından yakalanır. Adamlar, bir demircinin işlerine yarayabileceği düşüncesiyle Gendry'nin hayatını bağışlarlar. Tatlı Raff, Lommy'i öldürdükten sonra Harrenhal'a götürülürler ve Gendry demirci olarak çalışmaya başlar. Arya Harrenhal'dan kaçmaya karar verir ve Gendry'le Al Turta'yı da kendisiyle gelmeleri için ikna eder.

Kılıçların Fırtınası

Arya, Gendry ve Al Turta, Nehirova'ya doğru giderlerken Sancaksız Kardeşlik tarafından ele geçirilirler. Gendry, Myr'li Thoros'un Kardeşlik'in ideallarını anlattığı konuşmadan çok etkilenir ve onların arasına katılmak ister ve Beric Dondarrion tarafından şövalye ilan edilir. En sonunda Gendry, ekibin bir parçası olarak, Yol Ağzındaki Han'da demirci olarak çalışmaya başlar.

Kargaların Ziyafeti

Sansa Stark'ı bulmak için soruşturma yapan Tarth'lı Brienne, handa Gendry'e rastlar ve onun Renly Baratheon'a olan çarpıcı benzerliğini görerek şok olur. Hana gelen Rorge Brienne'e saldırır ve onu yaralar ama en sonunda Brienne tarafından öldürülür ama bu seferde Isırık ona saldırır ve suratını ısırmaya başlar. Gendry,Isırık'ın boynuna mızrak saplayarak Brienne'in hayatını kurtarır.