Game Of Thrones 8. Sezon saat kaçta, hangi kanalda? Game Of Thrones 8. Sezon Türkiye’de saat kaçta başlıyor
Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de izlenme rekorları kıran 8. Sezonuyla nihayet ekranlara geliyor. Müthiş geçen 7. sezonun ardından uzun bir bekleyiş dönemi sona erdir ve Game of Thrones'un 8. sezonu 14 Nisan'da başlıyor. Yıllardır beklenen soru işaretleri son sezonla son bulanacak. Geçmişten gelen soru işretlerinin yanında Game of Thrones'un 8. Sezonda tahta kimin geçeceği de merak konusu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un 8. Sezonu için nefesler tutuldu. Peki, Game Of Thrones 8. Sezonu saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
Türkiye’de de izlenme rekorları kıran 8. Sezonuyla nihayet ekranlara geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un 8. Sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin resmi kanalı HBO’dan yapılan açıklamada dizinin final sezonu olan 8. sezonunun 14 Nisan’da başlayacağı duyurulmuştu. Dizi 8. Sezonuyla tüm soru işaretlerini ortadan kaldırarak ekranlara veda etmeyi planlıyor. Geçmişten gelen soru işretlerinin yanında Game of Thrones'un 8. Sezonda tahta kimin geçeceği de büyük merak konusu... Ayırıca Twitter, Game Thorens severler için müthiş bir çözüm buldu. Twitter’ın gizlilik ve güvenliği esas alarak ortaya koyduğu bir diğer özellik ise ‘keşfedilebilirlik’. Twitter, e-posta adresi ve/veya cep telefonu bilgilerinizi paylaşmanız durumunda arkadaşlarınızı kolayca bularak, onlara çabucak erişmeniz konusunda yardımcı oluyor. Hesabını gizli tutmak isteyenler ise bilgilerini Twitter’a girmeyerek bu özelliği kullanmamayı tercih edebiliyor. Bahsi geçen kullanıcılar özellikle fotoğraflardaki etiket konusunda problem yaşıyor. Twitter, ‘herkes’, ‘sadece arkadaşlarım’, ‘kimse’ seçenekleriyle etiketlenmeye sınır getirerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, bu seçeneklerle hesabının gizlilik boyutunu yine kendisi belirliyor. Peki, Game Of Thrones 8. Sezonu saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
GAME OF THRONES TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.