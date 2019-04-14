Game Of Thrones 8. Sezon saat kaçta, hangi kanalda? Game Of Thrones 8. Sezon Türkiye’de saat kaçta başlıyor

Türkiye’de de izlenme rekorları kıran 8. Sezonuyla nihayet ekranlara geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un 8. Sezonu için nefesler tutuldu. Dizinin resmi kanalı HBO’dan yapılan açıklamada dizinin final sezonu olan 8. sezonunun 14 Nisan’da başlayacağı duyurulmuştu. Dizi 8. Sezonuyla tüm soru işaretlerini ortadan kaldırarak ekranlara veda etmeyi planlıyor. Geçmişten gelen soru işretlerinin yanında Game of Thrones'un 8. Sezonda tahta kimin geçeceği de büyük merak konusu... Ayırıca Twitter, Game Thorens severler için müthiş bir çözüm buldu. Twitter’ın gizlilik ve güvenliği esas alarak ortaya koyduğu bir diğer özellik ise ‘keşfedilebilirlik’. Twitter, e-posta adresi ve/veya cep telefonu bilgilerinizi paylaşmanız durumunda arkadaşlarınızı kolayca bularak, onlara çabucak erişmeniz konusunda yardımcı oluyor. Hesabını gizli tutmak isteyenler ise bilgilerini Twitter’a girmeyerek bu özelliği kullanmamayı tercih edebiliyor. Bahsi geçen kullanıcılar özellikle fotoğraflardaki etiket konusunda problem yaşıyor. Twitter, ‘herkes’, ‘sadece arkadaşlarım’, ‘kimse’ seçenekleriyle etiketlenmeye sınır getirerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, bu seçeneklerle hesabının gizlilik boyutunu yine kendisi belirliyor. Peki, Game Of Thrones 8. Sezonu saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

GAME OF THRONES TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

George R. R. Martin’in fantastik hikâyesi, 8. sezonla birlikte final yaparak ekranlara veda edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. Bölümü ABD'de 14 Nisan'da yayınlanacak? Peki, Türkiye'de hangi kanalda, saat kaçta seyredilebilecek? Türkiye’deki yayın hakları Digiturk’te bulunan dizi, Türkiye saati ile 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak•

TWİTTER'DAN GAME OF THORENS HAYRANLARINA MÜTHİŞ ÖZELLİK!

Twitter’ın gizlilik ve güvenliği esas alarak ortaya koyduğu bir diğer özellik ise ‘keşfedilebilirlik’. Twitter, e-posta adresi ve/veya cep telefonu bilgilerinizi paylaşmanız durumunda arkadaşlarınızı kolayca bularak, onlara çabucak erişmeniz konusunda yardımcı oluyor. Hesabını gizli tutmak isteyenler ise bilgilerini Twitter’a girmeyerek bu özelliği kullanmamayı tercih edebiliyor. Bahsi geçen kullanıcılar özellikle fotoğraflardaki etiket konusunda problem yaşıyor. Twitter, ‘herkes’, ‘sadece arkadaşlarım’, ‘kimse’ seçenekleriyle etiketlenmeye sınır getirerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, bu seçeneklerle hesabının gizlilik boyutunu yine kendisi belirliyor.

Tabii bir hesabı sessize almanın o hesabı takip etmeyi bırakmak veya engellemekle aynı olmadığını da söylemek gerekir. Eğer bir hesabın sizden bahsetmesini, doğrudan mesaj atmasını dahi istemiyorsanız engelleme özelliğini kullanmak daha doğru olacaktır. Bununla birlikte karşı tarafın tweet’lerinizi ve mesajlarınızı görmesini engelleyecek bu özelliğin etkili olması için hesabınızın gizli olması öneriliyor.

Son olarak kalite filtresinden bahsedecek olursak, bu filtre zengin içeriklerle karşılaşmaya yardımcı oluyor. Kopyalanmış, otomatik Tweet’leri filtreleyen bu özellik, Twitter deneyiminin kalitesini artırıyor. Ayrıca bunu yaparken takip ettiğiniz veya sürekli etkileşimde olduğunuz hesapları bu uygulamanın dışında tutuyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi bu özelliği de kullanıp kullanmamak tamamen kullanıcıya bırakılıyor.