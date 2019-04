Game Of Thrones 8. Sezon saat kaçta, hangi kanalda? Game Of Thrones 8. Sezon Türkiye’de saat kaçta başlıyor Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de izlenme rekorları kıran 8. Sezonuyla nihayet ekranlara geliyor. Müthiş geçen 7. sezonun ardından uzun bir bekleyiş dönemi sona erdir ve Game of Thrones'un 8. sezonu 14 Nisan'da başlıyor. Yıllardır beklenen soru işaretleri son sezonla son bulanacak. Geçmişten gelen soru işretlerinin yanında Game of Thrones'un 8. Sezonda tahta kimin geçeceği de merak konusu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de izlenme rekorları kıran Game Of Thrones’un 8. Sezonu için nefesler tutuldu. Peki, Game Of Thrones 8. Sezonu saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...